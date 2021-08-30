İran’ın Avrasya ile ticaret hacmi 1.6 milyar doları aştı

Hüseyin Kaheki,’Bu yılın ilk dört ayında ülkemizin Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkelerine ihracatı 46 milyon dolar olan 358 milyon doları buldu. bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 daha fazla’dedi.

Bu dönemde ülkemizin ihracatının hedef ülkeleri sırasıyla 188 milyon 926 bin dolar tutarı ile Rusya Federasyonu; 83 milyon 43 bin dolarla Ermenistan; 53 milyon 395 bin dolarla Kazakistan, 24 milyon 294 bin dolarla Kırgızistan ve 6 milyon 578 bin dolarla Beyaz Rusya idi.

Kaheki, aynı dönemde ülkemizin Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye ülkelerden ithalatı 1 milyar 252 milyon dolara ulaştığını belirtti.

IRNA