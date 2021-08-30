Ermenistan ile İHA krizi! İHA sınırı geçti TSK, personeli açığa aldı

Iğdır’dan havalanan TSK’ya ait bir İHA, sınırı geçip Ermenistan topraklarına girdi. Sınır ihlali iki ülke arasında krize neden oldu. Ermenistan’ın Gürcistan Tiflis’teki Büyükelçiliği’nin Dışişleri Bakanlığı’na NOTA vermesi sonrası görevli personel görevden alındı.

8 Temmuz’da yaşanan olayda S-26 kuyruk numaralı Bayraktar İHA’sı saat 06:42 sıralarında Ermenistan sınırını ihlal etti. Sınır ihlali öncesi olacakları görüp Iğdır’daki üstü uyarması gereken Erzurum’daki Dadaş Radar İstasyonu ise uyarıyı ihlalden 2 dakika sonra yaptı. Bu uyarı sonrası da sınır ihlali yapan İHA, görevli personel tarafından Türkiye sınırına geri çekildi.

PERSONEL GÖREVDEN ALINDI

Bu sınır ihlali nedeniyle Ermenistan’ın Gürcistan Tiflis’teki Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı’na nota verdi. NOTA ile birlikte Ermenistan ve Türkiye arasında diplomatik kriz çıktı.

NOTA sonrası da Milli Savunma Bakanlığı o gece İHA’ları uçuran personel hakkında inceleme başlattı. İki personelin İHA komutanlığındaki görevine son verildi. İHAS Komutanlığı’nda görev komutanı olan Yüzbaşı M.S. ve Yzb. İ.Y. uçuş disiplinsizlinsizliği gerekçesiyle uçuştan men edildi.

Ancak Yüzbaşı M.S. ve Yzb. İ.Y. , saat 6:25’te İHA’nın kamerasının bozulduğunu ve bu nedenle sınır ihlali yapıldığını fark edemediklerini belirtti. Erzurum Radar İstasyonu’nu suçladı. İhlal gerçekleşmeden uyarılmaları gerektiğini belirtti. Ama bu savunmaya rağmen iki asker İHA Komutanlığı’ndaki görevden alındı. Askerler de konuyu yargıya taşıdı.

“SORUMLU ERZURUM RADAR İSTASYONU”

Piyade Yüzbaşı M.S.’nin avukatı Cihan Arık, yargı sürecinin devam ettiğini hatırlattı. TSK ve Milli Savunma Bakanlı tarafından Erzurum Radar İstasyonu’na dair bir soruşturma yapılmamasını ise eleştirdi.

Çağdaş ULUS/MEDYATAVA ÖZEL HABER

https://www.medyatava.com/haber/ermenistan-ile-iha-krizi-iha-siniri-gecti-tsk-personeli-aciga-aldi_221285