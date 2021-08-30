Erdoğan’ın sözleri Ermenistan’ın gündeminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt’in 950. yıldönümü nedeniyle 25 Ağustos’ta Ahlat’ta Büyükelçilerle Buluşma Programı’nda yaptığı konuşmada “Bölgemizde süre giden gerilimleri suhuletle çözüme kavuşturmak için ikili ve çok taraflı olarak pek çok adım attık. Dağlık Karabağ’daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan’ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik” demişti.

Bu gelişmenin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’den bölgede barışın tesisi konusunda olumlu sinyaller aldıklarını söyledi.

Hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulunan Paşinyan “Bölgede barışın tesisi konusunda Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz.” diye konuştu.

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