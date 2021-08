DÜNYA MÜSLÜMANLARININ MADDİ VE MANEVİ DESTEĞİYLE KAZANILAN ZAFER “30 AĞUSTOS”

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Ali Genç

İslam ve dolayısıyla insanlık düşmanı olan Yahudi ve Hristiyan Siyonistlerinin Allah(c.c.) ya şirk koştukları bu nedenle semavilikten çıkarak çok tanrılı(Putlu) dinler gibi paganla şan dinleri için en büyük tehlike olarak gördükleri İslam alemini savaşlarla alt edemeyeceklerini anlamalarıyla içimize kapılanı Peygamberimizin tabiriyle dinden çıkartarak Ebu Cehil taraftarı yapmanın yanında birliği de metali parçalayan asit gibi yok eden ırkçılık kanseri yerleştirildi.!!!

SIKIŞTIĞIMIZDA İMDADIMIZA GAYRİMÜSLİMLER DEĞİL MÜSLÜMAN DİN KARDEŞLERİMİZ KOŞTU!

Bulaştırdıkları ırkçılıkla Müslümanlar üstünde oluşturdukları algıya kapılanlar tarafından dinimizin emrettiği İslam kardeşliği bilinmese de, oluşturulan bu algıyla din kardeşlerimiz arasına fitne sokulsa da en çok sıkıştığımız zamanda gayri Müslimler yerine her zaman hiçbir dünyalık beklemeden imdadımıza koşanlar Müslüman din kardeşlerimiz olmuştur.!!!

Bu gün 99. şanlı yıldönümünü milletçe göğsümüz kabararak kutladığımız son düşman askerinin 9 Eylül 1922’de İzmir’de denize dökülmesinin önündeki engelleri kaldıran 30 Ağustos Zaferine kadarki Şanlı Kurtuluş Savaşımız Rabbimizin manevi izni ve desteğinin, Anadolu insanının ciğer paresi son evladıyla birlikte un çuvalındaki son unu ve buğdayı vermenin yanında dünya Müslümanlarının tamamına yakınından sağlanan maddi ve manevi destekle kazanıldı.!!!



Bugünden başlayarak dinimizin” Müslümanın Müslümanı kardeşi olduğu” emrinin bilinciyle hareket eden dünyanın her yerindeki din kardeşlerimizin bu kutlu mücadelemize sağladıkları destekleri pey der, pey yazacağım.

Milletimizin kıyamete kadar hürriyetini korumasının yolunun bu İmanla gelen in kardeşliğinin birliğinde olduğunu bilen ve inan tüm Müslümanlar tarafından yazılacaklarımın takip edilmesi ve ettirilmesi dileğiyle bu konudaki yardımları bu seri yazının sonunda taktir ,teşekkür ve dualarımla kaynağını belirteceğim yazar Emre Gül’ün Dünya Bülteni Tarih Dosyası isimli kaynaktan bilgilerinize sunuyorum;

DÜNYA MÜSLÜMANLARI TÜRKİYEYE BÖYLE YARDIM ETMİŞTİ!!!

Emre Gül/ Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası



Son dönemde, Türkiye’nin başta Suriyeli mülteciler olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlara yaptığı yardımlar şiddetli eleştirilere maruz kaldı.

Bu insani yardımlar, kimi çevrelerce “vatana ihanet” ve “Türk milletinin vergilerini israf” olarak nitelendirildi.

Sözde “milliyetçilik” ve “ulusçuluk” adına gösterilen bu tepkiler ise Türkiye’nin zor zamanlarında dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından yapılan harcama ve para yardımlarını akıllara getirdi.!!!

Çeşitli coğrafyalardaki İslam ülkeleri ve toplumları; altın, lira, sterlin, ruble, frank, çek ve hatta mücevherat cinsinden milyonlarca meblağ lık nakdi yardımı, Milli Mücadele’nin finansmanı, savaş zedeler, şehit ve gazi yakınlarının ihtiyaçları ve hatta Hilafet için Ankara’ya gönderdi.

Fotoğraf altı: Osman Hoca (Kocaoğlu) dönemi Buhara’sından bir görüntü

BUHARA MÜSLÜMANLARI MİLLİ MÜCADELEMİZE DESTEK İÇİN 59 MİLYON LİRA GÖNDERDİLER

Örneğin; 1920 yılında Buhara Müslümanları, 100 milyon altın rublelik bir yardımı, Türkiye için topladı.

O dönemde Rusya’ya bağlı özerk bir devlet olan “Buhara Halk Cumhuriyeti’nin ilk ve son Cumhurbaşkanı “Osman Kocaoğlu’nun verdiği bilgilere göre; Büyük Millet Meclisi’nin yardım talebi göz önüne alınarak Buhara hazinesine ait bu meblağ, Ankara’ya ulaştırılmak üzere Moskova yönetimine teslim edildi.

MOSKOFLAR MÜSLÜMANLARDAN GELEN 59 MİLYON LİRANIN 48 MİLYONU KENDİLERİNE ALARAK MİLLİ MÜCADELEYİ VEREN ANKARA HÜKÜMETİNE SADECE 11 MİLYON GÖNDERDİ

Ancak (Osmanlı lirasıyla) 59 milyon TL’ye denk gelen bu paranın büyük kısmı Sovyetlerce gasp edildi ve eldeki belgelere nazaran verilen miktar sadece 11.028.012 TL’de kaldı.



BUHARA CUMHURİYETİNİN MİLLİ MÜCADELEMİZE YARDIMLARI RUS YARDIMI OLARAK YAZILDI

Bu para da bugüne kadar okullarımızdaki “İnkılap Tarihi” derslerinde; “Rus Komünistlerin” Ankara`ya desteği(!) olarak anlatıldı.!!!

AZERBAYCANLI VE HİNTİLİ MÜSLÜMANLARIN MİLLİ MÜCADELEMİZE KATKILARI!!!

Milli Mücadelemize Buhara Halk Cumhuriyetinin yanı sıra Azerbaycan Türkleri de yardım gönderen diğer bir Müslüman toplumdu.

28 Mayıs 1918’den, 27 Nisan 1920’ye kadar bağımsız kalabilen “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin eski Başvekili(Başbakanı) Nesib Bey, Ankara Hükümeti’ne verilmek üzere Mehmet Ali Ahmetzade Efendi aracılığı ile 19.000 Osmanlı altını ve 1.000.000 frank ile 8 parça petrol poliçesini imza karşılığı Ankara Hükümeti Hariciye Vekili Ahmet Muhtar Bey’e teslim etti.

Bu paranın haricinde Azerbaycan’dan gelen yardımlar daha sonra da sürdü ve en son 500 adet Osmanlı altını Kazım Karabekir Paşa’ya gönderildiğinde Hükümet adına Azerbaycan’a teşekkür edildi.

Fotoğraf altı: Azerbaycan Parlamentosu

HİNDİSTANLI VE GÜNEY ASYALI MÜSLÜMANLARIN TÜRK MİLLİ MÜCADELESİNE MADDİ YARDIMLARI!

Milli Mücadele’de ve öncesinde unutulan ve unutturulan diğer bir yardım da Hindistan ve Güney Asya Müslümanlarından geldi.

“Hint Hilafet Komitesi” aracılığı ile organize edilen silah-mühimmat alımı, ilaç, yiyecek ve giyecek yardımlarından başlayarak lobi faaliyetleri, askeri ve sivil itaatsizlik eylemlerine kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip bu yardımın önemli bir boyutunu da yüklü meblağlara ulaşan para desteği oluşturdu.

“Merkezi Bombay’da bulunan “Hint Hilafet Komitesi’nin açmış olduğu yardım kampanyası, Hint Müslümanları arasında özellikle fakir ve orta sınıflar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

1919’dan, 1924 yılına kadar başta Hindistan olmak üzere, Pakistan, Bangladeş, Seylan ve Güney Asya Müslümanlarından gelen yardımın toplamı 1.035.608 TL ve 130.250 Sterline ulaştı.

Güney Afrikalı Müslümanlar

GÜNEY AFRİKALI MÜSLÜMANLARIN MİLLİ MÜCEDELEMİZE MADDİ KATKILARI

“ATESE’ de bulunan Özel Atatürk Arşivi ile ilgili 107 numaralı dosyada, bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından kaleme alınmış olan “Muhtelif Mahallerden Doğrudan Doğruya Emrime Gönderilen Mebaliğ” başlıklı deftere göre bu paranın 17. 634 lirası ve 875 sterlini Güney Afrika Müslümanları tarafından toplanmıştı.

Çarşamba günü Mevla’mız izin verirse Tarım Gençlik kampındaki intibalarımla, Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili basın toplantısını yazacağımdan Milli Mücadelemize yer yüzündeki din kardeşlerimizin sağladıkları maddi ve manevi desteklerin unutulmaması dileğiyle ömrümüz olursa BMM başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa(ATATÜRK) tarafından yazılan teşekkür mektubunu ve yapılan yardımları kaldığı yerden Cuma günü yayınlamaya devam edeceğim.

Dünya durdukça İslam kardeşliğinin gelişerek devam etmesi ve ettirilmesi için herkesin elinden geleni yapması.

Mevla’mızla Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(S.A.V.) tarafından yasaklanan kabul edeni dinden çıkartıp mürtet eden Şeytan icadı ve Siyonist uygulaması olan Irkçılık kanserinden tüm din kardeşlerimizin uzak durmaları, kendileriyle birlikte eş dost ve akrabalarıyla evlatlarını da uzak tutmaları dileğiyle Şanlı 30 Ağustos Zaferimizin 99. yılı kutlu olsun.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Devamı 3 Eylül 2021 Cuma’ya

https://www.sultanhanigazetesi.com/yazarlar/ali-genc/dunya-muslumanlarinin-maddi-ve-manevi-destegiyle-kazanilan-zafer-30-agustos/4289/