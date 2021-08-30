Büyük Zafer’in 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, yurdun dört bir yanında fener alayı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İstanbul Valiliğince İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı programı düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu alanın girişinde konukları kabul etti.

Programa, mülki ve idari yetkililer, yabancı ülke ve azınlık cemaatleri temsilcileri, diğer protokol temsilcileri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Programda 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan filmin gösterimi de yapıldı.

Galata Kulesi’nde özel ışık gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel ışık gösterisi yapıldı.

Ay yıldızlı bayrakla başlayan video mapping gösterisinde “Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun” mesajı yer aldı.

Vatandaşların ilgiyle seyrettiği gösteride Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları eşliğinde 30 Ağustos Zaferi’ne giden süreç anlatıldı.

Beyoğlu Belediyesinin kutlama etkinlikleri kapsamında ise ellerinde meşaleler ve omuzlarında Türk bayrağı olan yüzlerce kişi, Taksim Meydanı’ndan Tophane Meydanı’na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.

Vatandaşlar da evlerinin camlarından ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Yürüyüşün ardından Hasköy Sahne’de Zafer Konseri verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konserde birçok şarkı seslendiren Resul Dindar’a etkinliğe katılanlar eşlik etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kutlamaların merkezi ise Yenikapı Meydanı oldu. Etkinlikte artırılmış gerçeklik teknolojisi ile Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramını anlatan video gösterisi yapıldı.

Zeybek dans gösterilerinin de yapıldığı gece, Mor ve Ötesi müzik grubunun, 3D ışık şovu eşliğinde Zafer Bayramı’na özel senfonik konseri ile son buldu.

İzmir

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından Balçova Termal Otel’in bahçesinde tören düzenlendi.

Kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bölge Bandosu, Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu ve Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu kentin farklı meydanlarında konserler verdi.

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fener alayı, Konyaaltı Varyantı’ndan başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu sorgulanarak etkinliğe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Yürüyüşte açılan dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri görsel şölen oluşturdu. Etkinliğe yerleşik yabancılar da katıldı.

Kutlamalar kapsamında Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından Konyaaltı ilçesindeki bir otelde resepsiyon verildi.

Muğla

Muğla’da Vali Orhan Tavlı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Vali Tavlı, Muğla Öğretmenevi’nde düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Programda davetlilerle ilgilenen Tavlı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Burdur

Burdur’da da Vali Ali Arslantaş’ın ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Polis Evi Göl Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde organize edilen resepsiyona şehit ailelerinin yanı sıra devlet korumasında olan çocuklar, kentin protokol üyeleri katıldı.

Isparta

Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla Mehteran eşliğinde fener alayı düzenlendi.

Belediye binası önünde başlayan etkinlik, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda sona erdi. Mehteran ekibinin gösterisi ise büyük ilgi gördü.

Eskişehir

Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı’nda botlarda yapılan fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler, “Ne mutlu Türk’üm diyene” şeklinde slogan attı.

Fener alayını izlemek için Porsuk Çayı kıyılarını dolduran vatandaşlar da marşlar söyleyerek etkinliğe katıldı.

Kayseri

Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından “Zafere Pedallıyoruz” sloganıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Turu düzenlendi.

Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak amacıyla “Zafere Pedallıyoruz” sloganıyla bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yaklaşık 1200 kişinin 10 kilometrelik parkurda bisiklet kullandığını belirten Somtaş, Kadir Has Şehir Stadı Güney Otoparkı’ndan başlayan etkinliğin, Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Otoparkı’nda sona erdiğini ifade etti.

Somtaş, bisikletlerin Türk bayraklarıyla donatıldığını, kırmızı-beyaz ışıklarla da bisiklet farkındalığı oluşturarak bayramı kutladıklarını kaydetti.

Bisiklet süren yaklaşık 1200 kişi, etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Kocaeli

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir grup dalgıç, 54 metrekarelik Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle “zafer dalışı” gerçekleştirdi.

Kerpe sahilinde Deniz Yıldızları Spor Kulübü Dalış Merkezi öncülüğünde Jandarma, Sahil Güvenlik ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin de katkılarıyla bir grup dalgıç, 9 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki Türk bayrağı ve Atatürk posterini bottan alıp daldı. Denizin yaklaşık 10 metre derinliğinde bayrakla posteri açan dalgıçlar, su üstüne çıktıktan sonra sahile yüzdü.

Dalgıçlar, vatandaşların da katkısıyla bayrak ve posteri marşlar eşliğinde sahile çıkardı.

Sivas

Sivas’ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Tren Garı önünde başlayan fener alayı Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Fener alayına ellerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile katılan askerler zaman zaman Büyük Önder’in “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözünü haykırdı.

Fener alayına Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ayhan Ocak, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Dağı’ndaki bir otelde Büyük Zafer’in 99. yıl dönümü dolayısıyla kabul töreni düzenledi.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve tüm şehitlere rahmet diledi.

Konuşmanın ardından Vali Memiş ve protokol üyelerince kutlama pastası kesildi.

Kars

Kars’ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünü dolayısıyla “Zafer Konvoyu” oluşturuldu.

Valilik öncülüğünde Fethiye Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, buradan Türk bayraklarıyla süslenen polis, jandarma, kamu, kurum ve kuruluş araçları eşliğinde şehir turu attı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinden Faikbey Caddesi’ne çıkan ve daha sonra Atatürk, Haydar Aliyev, İnönü, GAMP caddelerinden geçen 200 araçlık konvoya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyda yer alan vatandaşlar, şehir turunu İl Emniyet Müdürlüğü önünde tamamladı.

Bazı vatandaşlar da yol kenarında ellerinde Türk bayraklarıyla konvoyu selamladı.

Ardahan

Ardahan’da, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümünü dolayısıyla Valilikçe kabul töreni düzenlendi.

Ardahan Asker Gazinosu’ndaki programına Vali Hüseyin Öner, 25. Hudut Tugay Komutanı Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan

Erzincan’da bayram dolayısıyla konser düzenlendi.

Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı Cumhuriyet Meydanı’nda konser verdi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, mehter konseri ve kahramanlık türküleriyle devam etti.

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyük Zafer’in 99. yıl dönümü dolayısıyla Orman Park’ta resepsiyon verdi.

Kaldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos’un Cumhuriyet’in kuruluşuna, bağımsızlığa giden tarihin önemli zaferlerden birisi olduğunu söyledi.

Resepsiyonun ardından Demokrasi Meydanı’nda da Sakarya Büyükşehir Belediyesince etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Bilecik

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Edebali Stadı’ndan başlayan fener alayı, Tevfikbey Caddesi üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Fener alayına ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle katılan Bilecikli vatandaşlar, zaman zaman Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene” sözünü haykırdı.

Fener alayı sonrasında Cumhuriyet Meydanı’nda şarkıcı Mehmet Erdem konser verdi.

Hatay

Hatay Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından ise kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla özel ışık gösterisi yapıldı.

Belediye taş binası ve Habib-i Neccar Dağı’nda ay yıldızlı bayrakla başlayan video mapping gösterisinde “Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun” mesajı yer aldı.

Vatandaşların ilgiyle seyrettiği gösteride Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları eşliğinde 30 Ağustos Zaferi’ne giden süreç anlatıldı.

Öte yandan, Habib-i Neccar Dağı’na ise “Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun” mesajları yansıtıldı.

Edirne

Kutlama Programı kapsamında Edirne Valiliği bahçesinde kabul töreni gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesi tarafından da belediye bandosu eşliğinde fener alayı düzenlendi. Şükrüpaşa İlkokulu önünden Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerden başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı’ndaki törenle son buldu.

Tekirdağ

Tekirdağ’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ve resepsiyon düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünde toplanan kalabalık, bayraklar ve yaktıkları fenerlerle sahil dolgu alanından Özgürlük Parkı’na yürüdü.

Tekirdağ Valiliğince de kentteki bir otelde resepsiyon verildi.

Kırklareli

Kırklareli Valiliğince de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Ayrıca Kırklareli Belediyesi tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen programda ise sanatçı Suavi konser verdi.

Kilis

Kilis’te de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Vali Recep Soytürk, Büyük Zafer’in 99. yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kırşehir

Kırşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konserler düzenlendi.

Kırşehir Belediyesince Cacabey Meydanı’nda organize edilen konser programında ilk olarak 3 Alp Türk Halk Müziği grubu üyeleri sahne aldı.

Konserde grubun solisti Duran Alp, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ile Kırşehir yöresine ait eserleri, daha sonra sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu ise çeşitli türküleri seslendirdi.

AA