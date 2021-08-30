Azerbaycan askerleri Ermenistan’ın Sotk ve Kut köylerinin yakınındaki arazilerde kasten yangın çıkardılar

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, Facebook sayfasından açıklamada bulunarak Ermenistan’ın Gegharkunik idari bölgesindeki Sotk ve Kut yerleşimlerin yakınlarında bulunan arazilerin Azerbaycan askerleri tarafından kasten ateşe verildiğini duyurdu.

30 Ağustos saat 11:00 sularında kasten çıkarılan yangın gündüz saatlerinde söndürülmeye çalışıldı, fakat hava şartlarından dolayı Kut bölgesinde söndürülemedi ve yayılmaya devam etti.

Tatoyan özellikle bu bölgelerde köylülere ait tarla ve otlukların bulunduğunu ve bu yangınlarla bunların yok edildiğini ifade etti.

Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermenistan devlet sınırını ihlal edip Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarında bulunan köylere yakın bölgelerde bu tür eylemler yapması Arman Tatoyan’ın sözlerine göre köylerde yaşayan sivil insanlar için de tehlike oluşturuyor.

Bu bir kez daha Azerbaycan devletinin kasıtlı olarak Ermenistan Cumhuriyeti’nin sivil nüfusuna karşı suç eylemlerinde bulunduğunu gösteriyor.

Azerbaycan’ın Syunik, Gegharkunik ve Ararat idari bölgelerinde son zamanlardaki provokatif eylemleri, siviller için giderek daha tehlikeli hale geliyor, büyük çapta insan hakları ihlallerine yol açıyor.

Ermenistan Ombudsmanı bu durumla ilgili raporu yetkili makamlara ve resmi olarak uluslararası örgütlerin dikkatine de sunacağını açıkladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/30/Azebaycan-Ermenistan-yangın/214219