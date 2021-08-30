Artsakh’ta gözaltına alınan Azerbaycanlı asker Camil Babaev tutuklandı

Artsakh Yargı Komitesi’nden edinilen bilgiye göre Artsakh’ın Martakert kentindeki evlerden birinde 26 Ağustos günü gözaltına alınan Azerbaycan asker Camil Babaev tutuklandı.

Hatırlanacağı üzere 25 Ağustos çarşamba günü bir Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin askeri Camil Babaev Martakert kentindeki Teryan Caddesinde bulunan bir apartman dairesinde bulunmuştu.

Artsakh Savcılığı’ndan bildirdiğine göre Azerbaycanlı asker Babaev gözaltına alınıp Artsakh Ulusal Güvenlik Servisi’ne sevk edilmişti.

Babaev’e casusluk yapma, Artsakh Cumhuriyeti devlet sınırını yasa dışı yollardan giriş yapma, söz konusu apartmanın reşit olmayan sakinlerini öldürmekle tehdit etme suçlarından dava açılmıştı.Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI