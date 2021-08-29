Üç Horan Kilisesi’nde 106 yıl sonra ilk ayin

Malatya’da bulunan tarihi Üç Horan Kilisesi, 106 yıl sonra tarihi anlara tanıklık etti. 100 yılı aşkın süredir harap halde olan yapı hem kilise hem de kültür merkezi olarak hizmet verecek.

MALATYA – Restorasyonu tamamlanan tarihi Üç Horan (Surp Yerrortutyun) Ermeni Kilisesi’nde uzun yıllar sonra ilk ayin bu pazar yapıldı.

Ayin törenine Patrik Şahak Maşalyan, Ayinlerden Sorumlu Müdür Başrahip Tatul Anuşyan, Rahip Hovagim Seropyan, Peder Drtad Uzunyan, Antakya Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan, Peder Şirvan Mürzyan, Peder Şahen Ohanyan ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen misafirler katıldı.

Patrik Maşalyan önderliğinde gerçekleşen ayinde Lusavoriç korosu S. Badarak ilahilerini seslendirdi. Yaklaşık 3 saat süren ayin törenine katılanlar duygusal anlarda yaşadı.

100 yılı aşkın süredir harap halde olan yapı restorasyonla birlikte hem kilise hem de kültür merkezi olarak hizmet verecek. (DUVAR)

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