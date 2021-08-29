Malatya Üç Horan Kilisesi’nde yıllar sonra ilk ayin

Malatya Üç Horan (S. Yerrortutyun Kilisesi) Patrik Maşalyan’ın da katıldığı bir törenle açıldı. Yapı, kültür merkezi ve kilise olarak hizmet verecek. Patrik Maşalyan 29 Ağustos sabahı kilisedeki ilk ayine de riyaset etti.

“Taşhoron Kültür ve Sanat Merkezi” ismiyle faaliyete geçen yapının resmi açılışı 28 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Açılışa Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Adıyaman ve çevre iller Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek, Malatya HAYDER Başkanı Nurhan Gezdirici, STK temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar katıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, kültür merkezinin vatandaşların ziyaretine açık olduğunu ve Ermeni vatandaşların da inanç ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabileceklerini belirterek, “Şehirleri şehir yapan, onlara kimliğini veren bu yapıların ve bu yapılarla birlikte yaşayan insanların kültürünü devam ettirip, ettiremediğidir. Bu anlamda Malatya çok zengin bir kültür mirasına sahip. Bu anlamda UNESCO daimi listesine giren Aslantepe örnektir.”

“Vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve dünya insanlığı burayı bir kültür ve tarih eseri olarak ziyaret ettiği gibi Ermeni vatandaşlarımız da inanç ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilecekler. Burada Türkiye’nin başarısı için, Türkiye’nin birlik ve beraberliği için, büyük Türkiye’nin dünya medeniyetine katkı sunması için ve dünyada hak ve adaletinin gür sesi için her zaman dua edeceklerdir, biz buna inanıyoruz ve güveniyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ayrılıktan kimseye fayda gelmez, birlikte gelecek ve istikbal vardır. Biz birlik, beraberlik içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, 100 yıl sonra onarılan kilisenin vatandaşların ibadetine açılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Mutluluğumuz ve memnuniyetimizi paylaşmak isteriz. 100 yıl sonra bir sanat ve kültür merkezi olarak onarılan Taşhoron kilisesi aynı zamanda Hristiyan vatandaşlar için ibadete de açılıyor. Elbette ki bu ülke barışı, birliği ve kardeşliği açısından çok önemli bir mesaj olarak algılıyoruz bunu. Anadolu’nun gitmeye yüzmeye tutmuş zenginliklerinin kazandırılması ve tekrar gün ışığına çıkartılmasının hepimiz için büyük bir kazanç olduğunu belirtmek isterim. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Yapı hem kültür merkezi hem de kilise olarak hizmet verecek. Ermeni toplumu üyeleri ayin, vaftiz, düğün gibi törenlerini icra edebilecek.

Patrik Maşalyan Cumartesi günü kilisenin takdis törenini gerçekleştirdi. Pazar günü de ilk ayine riyaset etti.

Patrik Maşalyan’a Ayinlerden Sorumlu Müdür Başrahip Tatul Anuşyan, Rahip Hovagim Seropyan, Kd. Peder Drtad Uzunyan, Antakya Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan, Peder Şirvan Mürzyan ve Peder Şahen Ohanyan da eşlik etti.

S. Badarak ilahilerini seslendirmek üzere Lusavoriç Korosu da şef Hagop Mamigonyan önderliğinde Malatya’ya seyahat etti.

Agos