Hüda Kaya: Bilal Erdoğan define alanından neler taşıyor?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Hüda Kaya, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, Bitlis’in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Millet Bahçesi yapılan alandan helikopterlerle bazı şeyleri taşıdığını kaydetti.

‘AKP ARTIK SİYASET YAPAN BİR PARTİ DEĞİL’

Kaya, Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

“Bilinmesi gereken bir başka konu ise Bilal Erdoğan Ahlat’ta sarayın yapıldığı define alanından helikopterlerle neler taşıyor? Bütün yöre halkı çalınanları biliyor. #Akp artık siyaset yapan bir parti değil bir suç örgütüdür.”

Ahlat’ta yapılan sarayın bulunduğu bölgenin arkeolojik kazı alanı olduğu daha önce kamuoyuna yansımıştı. Daha önce define avcılarının hedefi olan bölgede bir süre önce insanlara ait olduğu belirtilen kemikler bulunmuştu.

Bilinmesi gereken bir başka konu ise Bilal Erdoğan Ahlat'ta sarayın yapıldığı define alanından helikopterlerle neler taşıyor?

Bütün yöre halkı çalınanları biliyor. #Akp artık siyaset yapan bir parti değil bir suç örgütüdür. https://t.co/V08zOkM7E7 — Hüda Kaya (@HudaKaya777) August 28, 2021

Ahlat’ta yapılan sarayın bulunduğu bölgenin arkeolojik kazı alanı olduğu daha önce kamuoyuna yansımıştı. Daha önce define avcılarının hedefi olan bölgede bir süre önce insanlara ait olduğu belirtilen kemikler bulunmuştu.

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