Ulusal Yüzlerce Şirketin Katılımıyla.. Muhtelif İllerde Aile Pazarları Açıldı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

İLLER – Yüzlerce ulusal şirket, hayırsever, üretici, hissedar ve yerel ortak konseylerinin katılımıyla, bugün yüzde 40’a varan ucuzluk ve indirimlerle muhtelif il ve kentlerde Suriyeli ailelerin çeşitli emtiaları için doğrudan satış pazarlarının açılmasını ve tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılandığı “Aile Pazarı” girişimi başlatıldı.

Aile Pazarı girişimi, okul malzemelerinin maliyetine yakın bir fiyata satılabileceği pazarlar oluşturmayı, Suriyeli ailelerin zorlu yaşam baskılarını hafifletmeyi ve yaklaşan okul sezonu ile birlikte ailelerinin ihtiyaçlarının önemli bir bölümünün karşılanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Şam’da eski fuar alanı arazisinde yaklaşık 200 firmanın katılımıyla kırtasiye ve okul malzemeleri dahil ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı aile pazarı açıldı.

Şam Valisi Mühendis Adil Al Ulabi gazetecilere yaptığı açıklamada, pazarın Şam Valiliği, Şam ve Şam Kırsalı İlleri Sanayi Odası, ekonomik faaliyetler, hayır kurumları ve sivil inisiyatifler arasındaki işbirliğiyle açıldığını, birkaç ay önce başlayan hayır işinin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, pazarın, özellikle okul ürünleri başta olmak üzere, Suriyeli ailelerin ihtiyaç duyduğu ürün ve eşyaları, 20 ile 40 arasında değişen indirimlerle arabuluculuk halkalarını kıran rekabetçi fiyatlarla sergilemek için bir pencere olduğuna ve ayrıca fiyatları takip edecek komitelerin varlığına dikkat çekti.

El Ulabi, pazarın, Suriyeli ailelerin çeşitli gıda ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra şehit aileleri ve yaralıların oğullarına okul malzemeleri ve gıda yardımı yaparak ekonomik ve sosyal bir rol oynadığını belirtti.

Şam Ticaret Odası başkanı Muhammed Abu Al Huda Al Lahham, festivalin tüketiciye çok çeşitli ürünleri makul fiyatlarla ve yüksek kalitede sunmak için bir hizmet olduğunu belirterek, Suriye ürünlerinin ihracat yaparken dış pazarlardaki muadilleriyle rekabet ettiğini ve tüketicilerden büyük talep aldığını açıkladı.

Şam ve Şam Kırsal Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Talal Kal’aci, fiyatların düşürülmesi için her türlü yardımı sağlamak için pazarın bir ay boyunca kutsal Ramazan ayının bir uzantısı olarak devam ettiğini ayrıca şehit ve yaralıların ailelerine bir onurlandırmak için geldiğini söyledi.

Kuneytra’da ise valilik, Ticaret ve Sanayi Odası, Suriye Ticaret Şubesi ve bir dizi ekonomik ve sivil faaliyet ile işbirliği içinde Han Arnabe Beldesindeki spor salonunda aile pazarını başlattı.

Kunaytra Valisi Abdul Halim Halil SANA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek fiyatların kırılmasına ve sınırlandırılmasına katkıda bulunan, ailenin okul ve ev gereçlerini maliyet fiyatlarında güvence altına almasına ve mali yükü azaltmasına yardımcı olan pazarın önemini vurguladı.

Kunaytra Suriye Ticaret Şubesi Müdürü Firas Mahaviş, müessesenin piyasaya olumlu müdahaledeki rolüne dayanarak tekliflere ve indirimli fiyatlarla katıldığına dikkat çekti.

Homs’ta da, sunulan malzemelerin fiyatlarında yüzde 40’a varan indirimlerle çeşitli emtiaların güvence altına alınmasını amaçlayan Ermeni mahallesindeki Hürriyet Salonu’nda bugün aile pazarı açıldı.

Açılış sırasında, Suriye ticaret şubesi müdürü Muhammed Umran, pazarın çeşitli gıda maddelerini içeren malzeme alışverişinin yanı sıra kırtasiye ve diğerleri gibi okul malzemelerinin teminini sağlamayı amaçladığını belirtti.

Homs Kent Konseyi Başkanı Abdullah Al Bavvab, vatandaşların yükünün hafifletilmesi kapsamında, her yaş için okul araçlarının en ucuz fiyatlarla sergilendiği pazarın açıldığını doğruladı.

Homs Ticaret Odası Başkanı İyad el Sibai, pazarın topluma hizmet etmek ve tüketiciye dış pazarlardan daha düşük fiyatlarla mal teslim etmek amacıyla Homs tüccarları ve şirketler içerdiğini belirtti.

Tüccarlardan bu girişime katılmaları için büyük bir davet olduğunu vurguladı.

Açılışa Homs Valisi Mühendis Bessam Parsik de katıldı.

Hama’da ise, vatandaşlar için rekabetçi fiyatlarla çeşitli malları güvence altına almak için ekonomik ve ticari faaliyetlerin katılımıyla Hama Kalesi çevresinde “Aile Pazarı” kuruldu.

SANA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye Ticaret Şirketi’nin Hama’daki şube müdürü Müh. Halit Al Fadil şunları söyledi:

“Vakfın katılımı, birincisi okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemelerine ayrılmış, ikinci reyon ise temel gıda ve erzak ile vatandaşların neredeyse günlük ihtiyacını oluşturan diğer öğelere ayrılmış iki reyonla temsil edildi” dedi.

El Fadıl, kırtasiye ve okul malzemeleri için yüzde 25 ila 50, gıda ve diğer malzemeler için yüzde 15 ila 40 arasında değişen oranlarda sunulan çeşitli ürünlerde indirimlerin sahte değil gerçek olduğuna dikkat çekti.

Haseke’de de kentte açılan “Aile Pazarı”nda, kırtasiye, defter, kalem, giysi ve çanta gibi okul malzemelerinin yanı sıra gıda malzemeleri, deterjanlar ve kumaşların yüzde 25 ile 50 arasında değişen oranlarda teşvik edici fiyatlarla yer aldı.

Haseke Belediye Başkanı Adnan Haco, piyasanın, çeşitli malzemelerden insanların ihtiyaçlarını teşvik edici ve indirimli fiyatlarla güvence altına almayı amaçladığını, pazarın, toplumsal rolünü harekete geçirmek ve ailelerin ihtiyaçlarının desteklenmesine katkıda bulunmak için Haseke şehrinde ekonomik ve ticari faaliyetlerle ortaklaşa düzenlendiğini söyledi.

SANA