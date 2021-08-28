Hrant Dink’in mahallesindeki 128 yıllık kilise ibadete açıldı

Malatya’da Hrant Dink’in çocukluğunun geçtiği mahallede bulunan 128 yıllık Üç Horan Kilisesi restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

MALATYA – En son 1915 yılında kullanıldıktan sonra ibadete kapatılan Üç Horan Kilisesi 106 yıl sonra restore edilerek kapılarını açtı. Hrant Dink’in doğduğu Çavuşoğlu Mahallesi’ne 250 metre uzaklıktaki kilise hem Ermenilerin ibadetine açık olacak hem kültür ve sanat merkezi olarak kullanılacak.

Açılış törenine Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan, Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti ve Patrik Vekili Ğriğoriyos Melki Ürek, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Hayırsever Ermeniler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurhan Gezdirici, Aslantepe Kazı Heyeti Başkanı Marcella Frangipane, Türkiye’nin farklı ilerinden gelen Ermeniler ve çok sayıda davetli katıldı.

Malatya Hayırsever Ermeniler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nuran Gezdirici, “Bizim için Üç Horan, Müslüman komşularımızın tabiri ile de Taş Horan olarak bilinen kilisenin açılması büyük gurur veriyor. Atalarımızın ibadet ettiği kilisede yeniden onlar için dua edecek, rabbimizden ülkemiz için barış ve sevgi dilerken doğduğumuz topraklarda dostlarımızla bu çatı altında buluşmak mutluluk veriyor” dedi.

Suikast sonucu vefat eden gazeteci Hrant Dink’i anarak sözlerine devam eden Gezdirici, “Malatya’da doğan ve çocukluğunu bu kilisenin iki sokak arkasında geçiren Hrant Dink’in Fransa’da yaşayan Ermeni bir teyzenin Sivas’taki köyünde vefat edip cenazesini orada gömen köylülerle ilgili anlattığı anısı ve ‘su çatlağını buldu’ sözü hep akıllarımızdadır. Malatya’da da su çatlağını buldu” ifadelerini kullandı.

Malatya’daki sosyokültürel değerlerden birisinin yenilenmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyen Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan, “Surp Yerrortutyun Kilisesi’nin açılışı bu yöre için dönüm noktası niteliğindedir. Malatyalı Ermeniler için bu açılış bayram günüdür. Malatya’nın giderek azalan Hristiyan bakiyesi için kilisenin açılışı can suyudur. En önemlisi Ermeni dünyası için Türk-Ermeni ilişkilerinin gelişmesi için büyük önem taşıyor” dedi.

Resmi açılış töreni için İzmir’den geldiğini belirten Olga Kasal, “Atalarımız bu kilisede dua ettiklerini anlatırlardı ve şimdi bize dua etmek nasip oldu. Çok heyecanlı, aynı zamanda mutluyum. Yarın bizler için büyük gün. Yapılacak ayinde dualarımızı büyüklerimize ve bu kilisenin komşusu sevgili Harant Dink’e göndereceğiz” diye konuştu.

Tarihi Üç Horan Kilisesi’nde 106 yıl sonra ilk ayin bugün (29 Ağustos Pazar) yapılacak. (DUVAR)

https://www.gazeteduvar.com.tr/hrant-dinkin-mahallesindeki-128-yillik-kilise-ibadete-acildi-galeri-1533128?p=2