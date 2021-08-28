Hizbullah Lübnan’ın enerji ihtiyacını üstleniyor

Serhat Güvenç

Hizbullah Lübnan devletten daha güçlü hale geldi, dış politikasını sürdürüyor, Suriye’de Lübnan adına savaşlar için militanlar gönderiyor ve şimdi ülkenin enerji ihtiyacını kontrol etmeye çalışıyor. İran destekli Lübnanlı grup, başlayacağını söyledi Benzin ve dizel ithal etmek Ağustos ortasında İran’dan. O zamandan bu yana geçen iki hafta içinde Hizbullah bazı detayları netleştirdi.

İran’daki Tasnim News ve Al-Ahd News’e göre, Lübnan Hizbullah yürütme komitesi başkan yardımcısı Şeyh Ali Tammuş, Cuma günü yaptığı konuşmada Hizbullah’ın Lübnan’ın sorunlarını çözeceğini söyledi. Lübnan mali bir kriz içinde ve ülke enflasyon, zayıf para birimi ve enerji kıtlığı nedeniyle bir krizden diğerine itiliyor.

Hizbullah’ın beslediği orta sınıfı yok etti, yani Lübnan tökezlediğinde, Hizbullah ekonominin birçok bölümüne yayılıyor. Geleneksel olarak fakir Şii etnik gruplardan yaşadı ve amacı Lübnan’ın mezhepsel parlamentosunda yeterli oyu elde etmek için Sünnileri dışlamak ve Hıristiyanları entegre etmekti. Hizbullah, ülkenin dış politikasını kontrol eden Hristiyan müttefiki Michael Aun ile cumhurbaşkanlığının kontrolünü çoktan ele geçirdi. Lübnan’daki askeri varlığına rağmen, Hizbullah’ın güvenlik politikası rezervleri de kısıtlıyor. İsrail’i hedef alan 150 bin füze. Damaush, şimdi İslami grubun geçimini sağlayacağını ve halkın acısını hafifleteceğini ve halka hizmet etmek ve onların zorluklarını karşılamak için İran’dan yakıt ithal etme kararının alındığını söylüyor.

“Hizbullah’ın İran’dan yakıt ithal etme kararı siyasi güdümlü değildir ve çatışmaların veya siyasi çözümlerin kapsamına girmez” dedi. “Aksine, bu karar insani ve ahlaki saiklerle motive ediliyor çünkü Hizbullah Lübnan’ın ve halkının kuşatılmasına ve aç kalmasına asla müsamaha göstermeyecek.” Hizbullah’ın hikayesi bu.

Hizbullah şimdi kontrolünü ekonomi için bir drama yaratmak için kullanmak istiyor. Bu, İsrail’in ölümcül düşmanının yakıt ithalatına yakın olduğunu ve ona daha da fazla güç verdiğini gösteriyor. Hizbullah müttefikleri ve ortakları zenginleşecek ve insanlar Hizbullah’ın sağladığı gaz için kuyrukta bekleyecek.

Bu, İran’a daha fazla kontrol sağlayacaktır. Hizbullah, Lübnan ekonomisinin doğuya dönmesi gerektiğini zaten savundu: İran ve Çin’e doğru, aralarında 25 yıllık yeni bir anlaşma var. İslami grup Lübnan’ı ele geçirmek ve ev sahibi ülke ile benzer bir anlaşma yapmak istiyor.

İran’dan enerji ithal etme kararının “siyasi sonuçları var, en önemlisi ABD’nin Lübnan halkına karşı uyguladığı kuşatmanın başarısızlığı – ve İran’dan yakıt ithalatı, ABD’nin Lübnan’ı teslim olmaya zorlama çabalarını etkileyecek.”Resim

Hizbullah, yakıt ithalatını dış güçlere karşı “direnç” olarak nitelendiriyor. Dummush, Hizbullah’ın 2015-2017’de IŞİD’le nasıl savaştığını ve orduyla nasıl çalıştığına dikkat çekti.

“Bu kurtuluşta zafer direnişin mantığıdır – ve ordu ile milletin üçgeni ve direnişi altın denklemdir” dedi.

Hizbullah yeni bir hükümet kuramaz. Başkent Beyrut’ta geçen yılki feci patlamaya yol açan skandalın arkasında bu olabilir. Hizbullah tarafından tünelleri patlatmak veya diğer yıkıcı faaliyetlerde bulunmak için kullanılabilecek amonyum nitrat limanında depolamanın neden olduğu yıkım ve ölüm için hiç kimse suçlanmadı. Bu, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin 2005 yılında başka bir Hizbullah suçunda öldürülmesine benzer.

Şam, Lübnan halkının bir hükümete sahip olamamanın bedelini ağır ödediğini söylüyor.

Hizbullah’ta başından beri hükümeti kurmakla sorumluyduk ve bunu bir an önce yapmak için her türlü çabayı gösterdik” dedi. Aslında Hizbullah, kaostan çıkar sağlamak için hükümetin kurulmasını engelledi.

https://www.teknolojibulteni.tv/hizbullah-lubnanin-enerji-ihtiyacini-ustleniyor/