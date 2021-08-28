Ermenistan’da Kapan-Goris yolu açıldı

Ermenistanlı yetkililer Çarşamba günü Azerbaycan askerleri tarafından bloke ediyen Kapan-Goris yolunun açıldığını belirtiyor.

Kapan Belediye Başkanı Gevorg Parsyan Armenpress’e yaptığı açıklamada “Yol yeni açıldı, trafik yakında düzelecek” dedi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi de açıklama yayınlayarak Goris-Kapan şehirler arası yolunun 25 Ağustos’tan beri kapalı olan Goris-Vorotan ve Shurnukh-Karmrakar bölümlerinin yeniden açıldığını bildirdi.

Açıklamada “Goris-Kapan devletlerarası yolu her türlü araçlar ve vatandaşların özgürce hareket etmeleri için açıktır” dendi.

Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi, 25 Ağustos günü saat 23.00 sularında Azerbaycan tarafının Kapan-Goris devletlerarası yolunun Karmrakar-Shurnukh bölümünü trafiğe kapattığını bildirmişti. Daha sonra Azerbaycanlı askerlerinin Ermenistan’ın Syunik bölgesindeki Goris’ten Vorotan’a giden yolu da trafiğe kapattığı öğrenilmişti.

(Armenpress)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26099/ermenistan-da-kapan-goris-yolu-acildi