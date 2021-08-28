Büyükada Rum Yetimhanesi restore edilecek

57 yıldır hizmet vermeyen ve günden güne “eriyen” Büyükada Rum Yetimhanesi’ne ilişkin restorasyon projesinde ön çalışmalar tamamlandı.

Dilek Şen

Büyükada Rum Yetimhanesi’nin restorasyon sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı, dün (27 Ağustos) İstanbul Büyükada’da yer alan binanın bahçesinde yapıldı.

Ekümenik Partik Bartholomeos’un ev sahipliğindeki toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BİMTAŞ A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyunlu, Europa Nostra Türkiye Başkanı Burçin Altınsay Özgüner, Adalar Vakfı Başkanı Halim Bulutoğlu, Yetimhane Restorasyon Projesi Koordinatörü Laki Vingas ile yazarlar Orhan Pamuk ve Ahmet Ümit’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Çalıştay düzenlenecek

Restorasyondaki ilerlemelerin ve süreçte karşılaşılacak zorlukların neler olabileceğine ilişkin öngörülerin aktarıldığı toplantıda, önce Büyükada Yetimhanesi Restorasyon Projesi Koordinatörü Laki Vingas konuştu.

Projede ön çalışmaların tamamlandığını anlatan Vingas, binanın fonksiyonunun belirlenmesi konusunda önümüzdeki aylarda bir çalıştay düzenleneceğini aktarıp “Bu binayı yeniden İstanbul’a kazandırmak için gerek devletimiz gerek patrikhanemiz gerekse şehrimizin yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşları olarak elimizi taşın altına koymak, birçok bilinmezliğe rağmen bu iradeyi göstermek ve canlı tutmak bugün hepimizin atacağı yegane anlamlı adım” dedi.

Bartholomeos: Ortak değerimiz

Ekümenik Patrik Bartholomeos da bu restorasyonla kültürel ve mimari bir zenginliğin yarınlara aktarılabileceğini söyledi:

Mimari özellikleriyle tüm dünyaca bilinen bu bina aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, ilerici eğitimin, fedakârlığın ve şefkatin abidesi. Burası bugün de ihtiyaç duyduğumuz bu manevi değerlerin somut ve tarihe mal olmuş hali. Yetimhanenin hepimizi üzen erime sürecine dur demek vatandaş bilinci olan herkesin vicdani görevi. Çünkü yetimhane hepimizin ortak değeridir ve kaderi bizlerin sorumluluğundar

büyükada rum yetimhanesi

restore ediliyor patrik bartholomeos: mimari özellikleriyle tüm dünyaca bilinen bu bina aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, ilerici eğitimin, fedakârlığın ve şefkatin abidesi pic.twitter.com/hKC1FuaxXI — Dilek Şen (@ddileksen) August 27, 2021

Hasar ciddi

Ön restorasyon projesinin yürütücüsü İBB iştiraki BİMTAŞ A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Akkoyunlu da yetimhanenin çatısının yüzde 50’sinin yıkık ve tamamının hasarlı olduğuna vurgu yaptı ve şu bilgileri paylaştı:

Dördüncü katın yüzde 60’ı çökmüş, üçüncü ve dördüncü kat döşemelerinin yüzde 40’ı ise kırık. Yapının tamamında döşeme kirişleri yüzde 60 oranında taşıyıcılığını yitirmiş. Yapının bir yıkım sürecine girmemesi için koruyucu bir örtü sistemi ve destek unsurları yerleştirilmeli. Bina KUDEB Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı tarafından incelendi ve 43 adet ahşap, bir tane tuğla, bir adet taş, üç adet boya, dört adet sıva, 18 harç numunesi alındı.

Atina’dan adaya müziğin sesi

Daha sonra, Yunanistan’ın başkenti Atina’dan bu toplantı için gelen besteci Evanthia Reboutsika ve müzisyen arkadaşları, küçük bir konser verdi.

büyükada rum yetimhanesi

restore ediliyor patrik bartholomeos: mimari özellikleriyle tüm dünyaca bilinen bu bina aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, ilerici eğitimin, fedakârlığın ve şefkatin abidesi pic.twitter.com/hKC1FuaxXI — Dilek Şen (@ddileksen) August 27, 2021

Yetimhane hakkında

Rum Yetimhanesi, mimar Alexander Vallauri tarafından 1899’da otel ve kumarhane olarak inşa edildi.

II. Abdülhamid yapının orijinal işlevine izin vermedi. Yapı, önde gelen bir Yunan bankerin eşi tarafından satın alınıp yetimhane olarak kullanılması şartıyla İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne bağışlandı.

1964’te kapanana dek bu işlevini sürdüren yapı, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğine sahip.

bianet