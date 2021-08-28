Avusturya Başbakanı Kurz’u tanıyalım

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|Hasan Göğüş
Harika çocuk Kurz’un, son günlerde başı yolsuzluk iddialarıyla fena halde dertte.
Avusturya Başbakanı Kurz’un, 26 Temmuzda, Alman “Bild” gazetesine verdiği bir mülakatta, “Eğer insanlar kaçmak zorundalarsa, herkesin Avusturya’ya, Almanya’ya ya da İsveç’e gelmesindense, Türkiye gibi komşu ülkelere gitmesini, kesinlikle daha doğru bir tercih olarak görüyorum” dediğini hatırlayacaksınız. Kurz’un, bu sözleri ilk bakışta dil sürçmesi olarak veya seçmenlerine hoş görünmek için bilerek sarf etmiş olabileceğini de düşünmüş olabilirsiniz. İşin aslına bakılırsa, Afganistan’ı bir kenara bırakın, Kurz’a Avusturya’nın komşularını soracak olsanız, tam olarak doğru dürüst sayabileceğinden şüpheliyim. Aynı Kurz, geçen hafta da Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen’in, gönüllü olarak Afgan göçmen kabul edilmesi çağrısını duyar duymaz, kendi başbakanlığı döneminde Avusturya’ya tek bir Afganlı göçmen bile alınmayacağını söylemiş. Gelin Kurz’u biraz daha yakından tanıyalım.
Harika çocuk Kurz
Viyana’ya büyükelçi atandığımda, Kurz İçişleri Bakanlığı’na bağlı entegrasyondan sorumlu müsteşar olarak görev yapıyordu. Allah bir kere” yürü ya kulum” demesin. 2013 yılında milletvekili seçildikten sonra, aynı yıl 27 yaşında Avrupa’nın en genç Dışişleri Bakanı, 2017 yılında da, 31 yaşında Avusturya tarihinin en genç Başbakanı oldu.
Tarih boyunca Osmanlı-Avusturya ilişkileri
Avusturya’daki tarihi ön yargılardan kaynaklanan Türk düşmanlığı, bugün de Kurz gibi popülist politikacılar sayesinde aynen devam ediyor. Hatta Kurz’un siyaset sahnesinde önlenemeyen yükselişinde, Türkiye’ye yönelik hasmane söylemlerinin önemli bir rol oynadığı söylenebilir.
19 Haziran 2014 tarihinde Erdoğan’ın başbakan sıfatıyla, Avusturya ‘ya yaptığı özel ziyaret sırasında, görüşebileceği bir muhatap aranırken, Kurz kendiliğinden Erdoğan’la görüşme talebinde bulundu. Ziyaret öncesinde yaratılan fırtınaya rağmen, olumlu bir havada geçen görüşmeden çıktıktan sonra, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmede gündeme gelmediği halde, böbürlene böbürlene Türkiye’deki insan hakları ihlallerini, demokratik olmayan uygulamaları dile getirdiğini söyledi. Bu görüşmenin ardından, Kurz’un popülaritesinde hızlı bir yükseliş görüldü. Özel kaleminde çalıştırdığı 20 kişilik sosyal medya ekibi, her gün Türkiye aleyhine tweet yağdırmaya başladılar. Hala da yağdırıyorlar
2015 yılında Avusturya Parlamentosu’nda Ermeni soykırım iddiaları kabul edildiğinde, Avusturya ile ilişkiler daha da bozuldu. Kurz’un başında bulunduğu Avusturya Dışişleri, Türkiye’yle ilişkilerin düzeltilmesi için en ufak bir gayret göstermedi. Ne zaman ki mülteci krizi patlak verdi, Kurz ilk uçakla Türkiye’ye gelerek basının karşısında Avusturya hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin tutumunda değişiklik olmadığını söyledi. Kendi aklınca günah çıkardı. Ankara’da varılan mutabakatta, Viyana Büyükelçiliğimizin caddeye bakan duvarına, Ermeni terörüne kurban verdiğimiz şehitlerin anısına plaket asılması törenine bizzat iştirak etmesi de vardı. Viyana’ya döndükten sonra tören günü geldiğinde katılmamak için bin bir dereden su getirdi. Neredeyse derdest yapıp törene zorla getirebildik.
Kurz’un başı dertte
Diplomasi sahnesinde Avusturya
Bir zamanlar Avrupa’ya yeni bir düzen getiren Metternich’in, Bruno Kreisky gibi Dünya liderlerinin oturduğu koltuğa, Kurz hiç mi hiç yakışmıyor.
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