Veli Saçılık Ankara’da billboarddaki ırkçı afişi eleştirdi, Bingöl Savcısı soruşturma başlattı

HDP Parti Meclisi üyesi Veli Saçılık, geçtiğimiz mart ayında Ankara’da bir afişte yer alan ve Ermenileri hedef alan ırkçı ifadenin yer aldığı afişi eleştirmişti. Saçılık’a o tweeti için Bingöl Savcılığı’nca soruşturma açıldı. Saçılık, “Bingöl savcısının niye zoruna gitmiş ki Ankara’dan yazdığım twit?” diye sordu.

HDP Parti Meclisi üyesi ve KHK’lı sosyolog Veli Saçılık, 6 Mart 2021 tarihinde Ankara Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı’nda bulunan bir billboardda yer alan ırkçı ifadelerin yazılı afişi gündeme getirmişti. Afişte 1993’te bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Orgeneral Eşref Bitlis’e ait olduğu iddia edilen “PKK’nın yüzde 70’i İran’da eğitimli Ermenilerden oluşur. Bu birimin asıl vazifesi, Türkiye’nin kalkınmasını engellemektir. Finans kaynakları ise İngiltere ve Amerika Devletidir” ifadesi yer alıyordu.

Afişi paylaşan Veli Saçılık, Ermenilere yönelik ırkçılık yapıldığını belirterek, “Ankara GMK Bulvarındaki bilboarta bu ırkçı faşist afişi asmışlar. Türkiye’de faşizm devlet kurumlarını Ocaklaştırarak soykırıma doğru yol alıyor. Ermenilere, Kürtlere, Alevilere, Kadınlara, ezilenlere kin kusanların yolunu, soluğunu kesmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Saçılık’ın bu paylaşımı sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi izinsiz olarak asılan afişi kaldırdı.

6 AY SONRA BİNGÖL SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Veli Saçılık, söz konusu paylaşımına aylar sonra Bingöl Savcılığı’nca soruşturma başlatıldığını duyurdu. İllegal olarak asılmış afişi eleştirdiği tweeti nedeniyle Bingöl Savcılığı’nın soruşturma açmasına şaşıran Saçılık, “Cihatçı-ırkçı grubun illegal olarak astığı afişte Ermeni halkı hedef gösteriliyordu. Bu durumu teşhir etmiştim ve Ankara B.B. afişi anında kaldırmıştı. 301’den soruşturma başlatılmış Bingöl savcılığı. Bingöl savcısının niye zoruna gitmiş ki Ankara’dan yazdığım twit?” ifadesini kullandı.

Cihatçı-ırkçı grubun illegal olarak astığı afişte Ermeni halkı hedef gösteriliyordu. Bu durumu teşhir etmiştim ve Ankara B.B. afişi anında kaldırmıştı. 301'den soruşturma başlatılmış Bingöl savcılığı. Bingöl savcısının niye zoruna gitmiş ki Ankara'dan yazdığım twit? https://t.co/ivmIVUrreh — Veli Saçılık (@velisacilik) August 27, 2021

Saçılık’a soruşturma açılan Türk Ceza Kanununun 301. maddesi şöyle: “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

https://kronos34.news/tr/veli-sacilik-ankarada-billboarddaki-irkci-afisi-elestirdi-bingol-savcisi-sorusturma-baslatti/