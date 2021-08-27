PATRİK HAZRETLERİ MALATYA’YA ZİYARETTE BULUNACAK

Bu haftasonu, Malatya “S. Yerrortutyun Kilisesi – Taşhoran Kültür Merkezi”nin resmi açılış törenleri büyük bir coşkuyla gerçekleşecek. Dini törenlere Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri riyaset edecek. Patrik Hazretleri’nin bu ziyareti aynı zamanda kendilerinin Malatya’ya vereceği ilk Patriklik ziyareti olacak.

Patrik Hazretleri, 27 Ağustos 2021, Cuma, öğleden sonra hava yoluyla Malatya’ya seyahat edecek. Patrik Hazretleri’nin maiyetinde Ayinlerden Sorumlu Müdür Başrahip Tatul Anuşyan, Rahip Hovagim Seropyan, Kd. Peder Drtad Uzunyan, Antakya Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan, Peder Şirvan Mürzyan ve Peder Şahen Ohanyan yer alacaklar. Öte yandan, törenlere katılmak üzere İstanbul’dan Malatya’ya diyakonlar ve astdiyakonlar da hareket etmekte. Diğer yandan, S. Badarak ilahilerini seslendirmek üzere Lusavoriç Korosu da şef Hagop Mamigonyan önderliğinde Malatya’ya seyahat edecek. Koronavirüs pandemi koşulları olmasına rağmen, törene katılmak üzere çeşitli şehirlerden inananlar da Malatya’ya seyahat edecekler.

Cumartesi sabahı, saat 09:00’da, resmi erkanın da katılımlarıyla, kilise ve kültür merkezinin resmi açılış töreni gerçekleşecek. Aynı gün saat 17:00’de, Patrik Hazretleri’nin riyasetinde kilisenin takdisi gerçekleşecek. Pazar sabahı ise, takdis edilen kilisede ilk Surp Badarak sunulacak. Patrik Hazretleri ziyareti süresince resmi görüşmelerde de bulunacak ve aynı zamanda Malatya Ermeni Cemaati üyeleriyle bir araya gelerek onlara pederane takdislerini sunma fırsatını da bulacak.

Öte yandan, gerçekleşecek tüm törenler, Patrikliğimizin sosyal medya sayfalarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/