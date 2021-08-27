Paşinyan: Türkiye’den bölgede barışın tesisi için olumlu sinyaller geliyor

Paşinyan, başkent Erivan’da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan, “Bölgede barışın tesisi konusunda Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz.” diye konuştu.

İki ülke arasında ortak sınıra rağmen Erivan ve Ankara arasında şu ana kadar diplomatik ilişki tesis edilmedi. İki ülke diplomatları, Zürih’te 2009 yılında ikili ilişkilerin ilkeleri ve diplomatik ilişkilerin tesisi konusunda bir mutabakat imzaladı. Ancak bu belgeler şu ana kadar onaylanmadı. Ermenistan, 2018 yılında bu protokolleri iptal ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Dağlık Karabağ’daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan’ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Euronews