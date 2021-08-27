Ermenistan Başbakanı: ”Azerbaycan, yolun kapatılması ile barış gündemine darbe vurmayı hedefliyor”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Kapan-Goris devletlerarası yolunun Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kapatılmasının Aralık 2020 tarihinde varılan anlaşmalarla çeliştiğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı bir an önce durumun çözüleceğini umduğunu kaydetti.

Paşinyan konuşmasında,“Siyaset bakımından, bu eylemin bizim ortaya koyduğumuz barış gündemine darbe vurmak, bu gündemi itibarsızlaştırmak için yapıldığı benim için ortada. Azerbaycan’ın tutumu, bu tür olayların tekrar yaşanabileceğini gösteriyor.” ifadelerini kullanarak Ermenistan’ın güvenlik servislerinin müteyakkız ve dikkatli olma gerektiğini, fakat yine de Ermenistan’ın barış gündemini geliştireceğini belirtti.

Nikol Paşinyan, Ermenistan Hükümeti için Syunik’teki yolların şimdiki durumunun öngörülebilir olduğunu ve yeni altyapı tesisleri inşa etmek için çalışmaların bu süre içinde yapıldığını bildirdi, ancak Azerbaycan tarafından yolun açılmasının bölgesel istikrarın çok iyi bir sembolü olabileceğini vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/27/Ermenistan-Azerbaycan/214150