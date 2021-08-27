Ermeni Patriğinden Valilik ve Büyükşehir Ziyareti

ZİYARETE AKP MKYK’NIN MALATYALI ERMENİ ÜYESİ DE KATILDI..Taşhoran Kilisesi Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışı için Malatya’ya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Başepiskopos Sahak Maşalyan ile AKP MKYK’nın Malatyalı Ermeni olan üyesi Sevan Sıvacıoğlu ile beraberindekiler, Vali Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamlarında ziyaret ettiler.

VALİLİKTE..

Vali Aydın Baruş, “Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılış” törenine katılmak üzere kente gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Vali Baruş, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan ve beraberindekileri Malatya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan da zengin bir kültür birikimine sahip olan Malatya’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, misafirperverliğinden dolayı Vali Baruş’a teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE..

Patrik Maşalyan ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan’ı da makamında ziyaret ettiler.

Gürkan, ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından “Türkiye Ermenileri Patriği Başepiskopos Sayın Sahak Maşalyan’ı Büyükşehir Belediyemizde misafir ettik. Nazik ziyaretleri ve muhabbetleri için şükranlarımı sunuyorum.” paylaşımını yaptı.

Gürkan, AKP’nin Malatyalı Ermeni olan MKYK Üyesi Sevan Sıvacıoğlu’nun ziyareti için de ayrı bir paylaşımda bulunarak, “AK Parti MKYK Üyesi Sevan Sıvacıoğlu’nu Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

malatyahaber.com- Bülten

https://malatyahaber.com/haber/ermeni-patriginden-valilik-ve-buyuksehir-ziyareti/