Diyarbakır’da Ermeni kilisesi kütüphane yapıldı: “Vakfın malını geri verin”

Diyarbakır’da Ermeni Protestan Kilisesi kütüphane olarak Kültür Bakanlığına kiralandı. Ermeni Protestan Cemaati’nin dini önderi Gedikpaşa Protestan Kilisesi Vakfı Başkanı Krikor Ağabaloğlu çektiği video ile tepki gösterdi: Vakıf malıdır, bu karardan vazgeçilmeli ve cemaate geri verilmelidir.

Ağabaloğlu şunları söyledi “Bizim için büyük bir yaradır. Bize büyük bir sıkıntı veriyor. Hüzün duyuyoruz. Çünkü devletimizin bunu düşünmesi lazım. Her insanın ibadet etme hakkı vardır. Orası bir cemaat malıdır. Ermeni Protestan cemaatinin malıdır. Ben daha önce de bu yerin bize verilmesi talebinde bulundum. Daha önce de kaymakamlığa verilmişti ve orası halıcılık kursu olarak faaliyet gösteriyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bir kilise var, insanlar gidip orada ibadet edebilecekler. Bir cemaat var. O cemaate verilmiyor, kilise olarak hizmet etmesi uygun görülmüyor. Değişik amaçlarla kullanılması için değişik kesimlere veriliyor. Bunu ne dinen ne de ahlaken uygun görebiliriz. Bunu kesinlikle kınıyoruz. O yüzden de bu yerin cemaatimize teslim edilmesini talep ettik. Talebimizde de ısrarcıyız. Bize geri verilmeli.”

“Yapılacak en ahlaki olan şey şu ki; bu gibi kararlardan vazgeçilmeli, cemaate geri verilmeli. Çünkü orası vakıf malıdır. Beddua almayın dua alın ve vakfın malını sahiplerine verin ki onlar da orada kendi dini vecibelerini yerine getirsinler. Bu kararı kınıyoruz ve itirazını yapacağız ve elimizden gelen hukuki mücadeleyi de sürdüreceğiz. Bir an önce yetkililer bu yanlıştan dönmeli ve malımızı bize geri vermelidir.” (HABER MERKEZİ)

Diyarbakır'daki Ermeni protestan kilisesinin kütüphane olarak kültür bakanlığına kiralanması üzerine Ermeni Protestan Cemaati dini önderi Gedikpaşa Protestan Kilisesi Vakfı Başkanı Krikor Ağabaloğlu'nun açıklaması: Müdürlüğün kapısında vakıf bedduası vardır.Beddua toplamayın! pic.twitter.com/XhiJmVssEK — Aris Nalcı | Արիս Նալճը (@arisnalci) August 27, 2021

Evrensel Gazetesi