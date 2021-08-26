Papa´nın Tevrat yorumu İsrail´de tepkilere neden oldu

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İsrail Baş Hahamlığı, Papa Francis´ten düzenlenen bir konferans sırasında Yahudiler hakkında Katolik dinleyicilere aktardığı bir yorumunu geri çekmesini istedi.

Reuters’in çarşamba günkü haberine göre, Hahambaşılık Dinlerarası İlişkiler Komisyonu Başkanı Rabbi Ratzon Arusi, Vatikan’a bir mektup gönderdi. Arusi mektubunda Tanrı’nın Yahudilere Tevrat’ı vermesiyle ilgili Papa Francis’in yaptığı yorum için endişelerini dile getirdi.

Papa Francis vaazında, ‘‘Tanrı Yahudilere Tevrat’ı teklif etti, böylece iradesini anlayabilir ve adalet içinde yaşayabilirler. O zaman böyle bir yasanın gerekli olduğunu, Tanrı’nın halkına verdiği muazzam bir armağan olduğunu düşünmeliyiz’’ dedi.

Papa Francis’in daha sonra söyledikleri ise İsrail Baş Hahamlığının sakıncalı bulduğu kısım:

“Ancak Tevrat hayat vermiyor, vaadini yerine getirmiyor. Çünkü onu yerine getirebilecek durumda değil. Yasa bir yolculuktur, karşılaşmaya götüren bir yolculuk… Yaşamı arayanlar onun Mesih’te gerçekleşmesini beklemelidir.”

Arusi Vatikan’a gönderdiği mektubunda, Papa’nın vaazı, Hıristiyan inancını sadece Tevrat’ın yerine geçirmekle kalmıyor. Aynı zamanda Tevrat’ın artık hayat vermediğini iddia ediyor, bu da mevcut çağda Yahudi dininin modasının geçtiğini ima ediyor. Bu aslında, Kilise tarafından tamamen reddedildiğini düşündüğümüz Yahudileri aşağılamanın bir parçası’’ ifadelerine yer verdi.

https://www.salom.com.tr/haber-119551-papaacutenin_tevrat_yorumu_Israilacutede_tepkilere_neden_oldu.html