Papa Françesko: ‘‘Salgın Sonrası Dünyayı İyileştirmenin Anahtarı, Kişisel Sorumluluktur’’

Vatikan’ın Devlet Bakanı Kardinal Pietro Parolin, Perşembe günü Papa Françesko adına 2021 Rimini Toplantısı’na bir mesaj gönderdi.

Papa, 20-25 Ağustos tarihlerinde İtalya’nın Rimini kentinde düzenlenen ‘Halklar Arası Dostluk Toplantısı’na katılanlara selamlarını iletti. Ayrıca görüşmenin geçen yıl salgın nedeniyle çevrimiçi gerçekleşmesinin ardından, bu yıl ​yüz yüze yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

‘Ben’ Deme Cesareti

Papa Françesko, 42. toplantının temasında Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard’ın ‘Ben deme cesareti’ sözüne odaklandı.

Yeniden başlayarak, herkesin risk alma cesaretine sahip olması gerektiğini ve bunu bir özgürlük eylemi olarak nitelendirdiğini belirten Papa, ‘‘Fiziksel mesafeye rağmen salgın dönemi, her insanın Ben’ini tekrar merkeze yerleştirmesine ve varoluşun anlamı hakkındaki temel soruların yeniden uyanmasına neden oldu’’dedi.

Toplumun Kalbindeki Kişi

Papa Françesko, salgının insanlara kişisel sorumluluk ihtiyacını hatırlattığını söyleyerek, ‘‘İhtiyacın ortaya çıkmasıyla yüzleşen birçok kişi yılmadan ‘İşte buradayım’ dedi. İnsanlar toplumun kalbindedir ve onlar olmadan toplum sadece rastgele bir varlıklar topluluğudur. Bu durumun sonucu ise, benmerkezcilik ve açgözlülük üzerine kurulu bir toplum olmaktır’’ dedi.

Sorumluluk Üstlenmek

Papa Françesko, salgının ardından tüm insanların başkalarına, özellikle yetkililere hizmet ederek kendi sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiğini söyledi. Papa, ‘‘Her şeyden önce ihtiyaç duyulan şey, bencillikle değil sorumluluk duygusuyla ‘Ben’ deme cesaretine sahip olan ve kendi hayatıyla iletişim kurabilen bir kişidir’’dedi.

Mesih’te Cesaret

‘‘Sorumluluk duygusuyla ‘Ben’ deme cesaretini, sadece Kutsal Ruh’un gücünde bulabiliriz’’ diyen Papa Françesko, ‘‘Mesih’in aracılığıyla kurulan ve kişileri değiştiren Baba-oğul ilişkisi, benliğe tutarlılık verir ve onu korkulardan özgür kılar’’ dedi. Havari Petrus’un bunun en iyi örneği olduğunu söyleyen Papa, ‘‘Petrus, Kutsal Ruh’la dolana ve İsa Mesih hakkında cesurca konuşmayı öğrenene kadar korkak bir adamdı. Hristiyanların cesaretinin en derin nedeni İsa Mesih’tir. Kayamız olan ve fırtınaların ortasında bile bizlere esenlik veren ölümden dirilmiş Rab’dir’’ dedi.

Müjde’nin Sevinci

Papa, Rimini dostluk toplantısına katılanları Müjde’nin sevinciyle dolmaya ve iman yaşamının yeni yollarını cesurca keşfetmeye çağıran mesajıyla bitirdi. (vaticannews)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-salgin-sonrasi-dunyayi-iyilestirmenin-anahtari-kisisel-sorumluluktur/