Emekli Tarih Öğretmeni Adalet Sağır’dan ses getirecek açıklamalar

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Bayburtlu emekli tarih öğretmeni Adalet Sağır ziyarete geldiği Bayburt’ta, anlattıklarıyla tarih ders verdi, bilinmeyen önemli konulara ışık tutan açıklamalar yaptı.

Bayburtlu bir emekli tarih öğretmeni olan 72 yaşındaki Adalet Sağır, son yıllarda il dışında yaşıyor olmasına rağmen her yıl çocuklarıyla birlikte Bayburt’u ziyarete geliyor. Bayburtlu olmasının yanı sıra tarihe olan ilgisi nedeniyle Bayburt’taki İmaret Tepesi ve Şehit Osman Türbelerinin bulunduğu yerlerdeki görüntülerin kendisini çok üzdüğünün belirterek önemli açıklamalar yaptı.

“Bu gerçekleri bilen Bayburtlular neredeler”

İmaret Tepesindeki şehitliğin içerisinde bulunan mezarların şehitlere ait mezarlar olmadığı, asıl şehitlik olan kısmın taşların döşendiği ve insanların üzerinde dolaştığı bölümdür diyen Adalet Sağır, “ Bayburt’ta taş mağazalara Ermeniler tarafından insanların doldurulup yakıldığı herkesin malumudur. Arşakpaşa isminde ermeni bir komutan insanlara ekmek dağıtacak diye topladığı insanları taş mağazalarda ateşe veriyor. Orada yanan insanların kemikleri sonraki yıllarda imaret tepesine getirilerek törenle defnedildi. Tören yapıldığı yıllarda ben kız meslek lisesinde öğrenciydim. Bunlarının belgeleri belediye olması gerekiyor. Çünkü belediye o kemikleri buyara getirdi ve askeri törenle defnedildi. Ben son yıllarda burayı ziyarete geldiğimde kemiklerin defnedildiği toplu mezarın üzerine yekpare taşların döşendiğini görüyor ve çok üzülüyorum. Asıl mezarlığın dışında yapılan mezarlar ise gerçek mezarlar değildir. Buradaki gerçekleri bilen Bayburtlular neredeler, neden bu duruma sessiz kalırlar anlamıyorum. Bu durumu yetkili kurumlara iletmeme ve gerekli dokümanları vermeme rağmen her hangi bir değişiklik göremedim. Ermenilerin yaktığı insanlarımıza mezarlığı dahi çok görmüşüz. Şuraya bir tabela dahi koyamamışız. Taş mağazalarda yakılan insanların kemikleri buraya defnedilmiştir diye bir tabela maalesef yok. Burayı ziyarete gelenler burasının ne olduğunu bilmiyor. En azından gelecek nesillerin buranın ne olduğunu bilmeleri gerekir. Buradaki şehitlikle ilgili en önemli kaynaklardan biriside Bayburt Postası’nın sahibi rahmetli Osman Okutmuştur. Bayburt’la ilgili her konuda çok duyarlı bir insandı. Arşvi torunları tarafından düzenlenirse fayda sağlayacaktır” dedi.

“Bu mezarlar Anadolu’nun tapu senetleridir”

İmaret Tepesinden sonra Şehit Osman Dağına giden emekli tarih öğretmeni Adalet Sağır, buradaki türbelerin etrafında bulunan mezar taşlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sağır “ Buradaki türbelerin etrafı mezarlıklarla doluydu. Ancak buralara da yollar yapılarak mezarlar yolların altında kalmış. Burası benim yaşlarımda olan insanların bildiği bir yerdir. Buralarda değişiklikler yaparken keşke bilen insanlara sormuş olsaydılar o zaman aslına uygun yapılırdı. Ayrıca türbelerin etrafındaki çok eski yıllara ait mezarlar ise Saltulku mezarlarına aittirler. Bu mezarların bir çoğu türbelerin yakınından kaldırılarak beton korkuluklarla çevrilmiş olan alana bırakılmış. Buraya ziyarete gelen insanların buradaki mezarlardan haberleri olmuyor. Bu mezar taşlarının etrafına kazılarak yapılmış yazırlarda vardı. Ama yıllar bu yazıların silinmesine neden olmuş. Bu mezarlar Anadolu’nun tapu senetleridir. Bizler nasıl insanlarız ki, bu memleketi bu ülkeyi bizlere yurt yapan insanlara karşı saygılı olamıyoruz. Beni en çok üzen konulardan biriside burasıdır. Burası bir ziyaretgahtır. Buralar mesire alanı değil ki. Araçların geldiği ve insanların yürüdüğü yerler mezarlıktır. Beton korkulukları da kaldırıp buraların ziyaret açılması gerekiyor. Buranın ne olduğunu insanlara anlatmamız gerekiyor. Buda bizim insanlık görevimizdir.” Şeklinde düşüncelerini anlatan Adalet Sağır’ın konuşmalarının tamamını görüntülerde izleyebilirsiniz.

https://www.bayburtmedya.com/emekli-tarih-ogretmeni-adalet-sagirdan-ses-getirecek-aciklamalar/75180/