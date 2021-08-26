Bağdat’ın tek gramafon tamircisi Ebu Talip, 26 yıldır bozuk gramafonlara ses veriyor

Irak’ın başkenti Bağdat’ın tarihi Meydan Mahallesi’nde mütevazi dükkanı bulunan Muştak Ebu Talip, 26 yıldır farklı dönemlere tanıklık etmiş bozuk gramafonları tamir ederek ilk günkü haline getiriyor.

Haydar Karaalp

58 yaşındaki Ebu Talip, Bağdat’ta en eski gramafon ve plakçalar tamircisi olarak biliniyor. Emekli asker olan Ebu Talip, yarım asırlık bu cihazlara yeniden yaşam veriyor.

Ebu Talip, yanına uğrayanlara plaklarından eski Türkçe şarkılar da dinletiyor.

Müzeyi andıran bu dükkanda plakçaların yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş onlarca eski kaset ve kasetçalar da bulunuyor.

“Şarkıları plaklardan dinlemek isteyenler gelip beni buluyor”

AA muhabirine konuşan Ebu Talip, “Bağdat’ta gramafon tamiri yapan tek kişiyim. Ben de bu mesleği şu an hayatta olmayan ustalarımdan öğrendim.” dedi.

Teknik Eğitim Enstitüsü mezunu olan Ebu Talip, 8 yıl süren İran-Irak Savaşı döneminde askerlik yaptığını ve İran’a esir düştüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1995 yılında subay yardımcısı olarak askerlikten emekli oldum ve Meydan’a gelerek bu mesleği öğrenmeye başladım. Hiç kimse doğuştan tamirci olamaz. Ben de mesleği vefat eden büyük ustalardan öğrendim. Bana bu mesleği esas olarak şu an hayatta olmayan Hristiyan George öğretti. 1995 yılında başladığım gramafon tamirciliğini tek olarak sürdürüyorum. Ürdün ve Suriye başta olmak üzere yurtdışı ve yurtiçinden özel müşterilerim var. Bu işe gönül vermiş ve hala şarkıları antika olan plaklardan dinlemek isteyenler gelip beni buluyor. Çok sevdiğim gramafon tamirlerini bazen bedavaya da yapıyorum.”

İbrahim Tatlıses’in şarkılarına özel ilgisi var

”Sabahları plaktan Mısırlı Şeyh Mahmut Halil el-Husari’den Kur’an-ı Kerim dinleyerek işe başlarım.” diyen Iraklı gramafon ustası, Türkçe şarkılar da dinlediğini, İbrahim Tatlıses’in şarkılarına özel ilgisinin olduğunu ve bu şarkıların olduğu plakları Türkiye’den getirdiğini kaydetti.

Ebu Talip, “Tatlıses’in ‘Allah’ım neydi günahım’ şarkısına ölür bayılırım ve kasetini Türkiye’den aldım getirdim. Yaklaşık 7 veya 8 yıl önce Türk Büyükelçiliğine Türkçe şarkıların yer aldığı özel plak ve plakçalarlar temin ettim. Gramafonlar artık antika değerinde ve plaklar da tükendi, üretilmiyor. ” diye konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/yasam/bagdat-in-tek-gramafon-tamircisi-ebu-talip-26-yildir-bozuk-gramafonlara-ses-veriyor/2346441