Kalleşler! Ermeni askerleri Azerbaycanlı askeri süngüyle yaraladı

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Ermenistan askerleri, Azerbaycan-Ermenistan sınırında görev yapan Azerbaycan askerine süngüyle saldırdı.

Ermenistan askerleri, Azerbaycan-Ermenistan sınırında görev yapan Azerbaycan askerine saldırarak süngüyle göğsünden yaraladı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Ruslan Şiraliyev isimli askerin bugün yerel saatle 15.45 civarında Gubadlı ilinin Ağaşı Cibikli köyüde görev yaptığı sırada 2 Ermenistan askerinin ani saldırısına uğradığını ve yaşanan boğuşmada Azerbaycanlı askerin süngüyle göğsünden yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin olay yerine geldiğini gören Ermeni askerlerinin ormana doğu kaçarak izinlerini kaybettirdikleri aktarıldı. Yaralı askerin askeri hastaneye kaldırıldığı ve şimdilik hayati tehlikesi olmadığı ifade edildi.

Yetkililer, olayla ilgili tüm sorumluluğun Ermenistan tarafına ait olduğunu ve bu provokasyona gereken cevabın verileceğini duyurdu.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/kallesler-ermeni-askerleri-azerbaycanli-askeri-sunguyle-yaraladi-1569442.html