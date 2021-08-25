EL İZİ SERGİSİ BUGÜN AÇILIYOR

Ressam Dilek Sağesen, bugün Altınordu’da resim sergisi açıyor.

Ordulu ressam Dilek Sağesen’in El İzi adını verdiği kişisel resim sergisi 25 Ağustos 2021 Çarşamba (bugün) saat 17.00 da Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tiyatro Salonu Fuayesi (Düzmahalle Eski Kilise’de) açılıyor. Daha önce de pek çok kez kişisel resim sergisi açan Sağesen, El İzi adını verdiği resim sergisi açılışına tüm Orduluları davet etti.

http://www.orduolay.com/kultur-sanat/el-izi-sergisi-bugun-aciliyor/61668