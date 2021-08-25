Amasya Müzesi’nde Ermeni İnciller sergileniyor, ancak Ermenice oldukları dile getirilmiyor (foto)

Türkiye’de Amasya Müzesi’nde Ermeni kültür miras eserleri sergileniyor, ancak Müze sorumluları, bu eserlerin Ermenilere ait olduğuna ve hatta açık halde segilenen İncillerin Ermenice olduğuna dair herhangi bir bilgi ziyaretçilerine aktarmaya gerek duymuyor. Muhtemelen eserlerin “Bizans” bölümüne dahil edilemsinin,“Ermeni” kelimesinin unutturulması için yeterli olacağı düşünülüyor.

“Başak” isimli “Twitter” kullanıcısı, sergiden bazı kareler paylaşarak, şu yorumları yaptı: “Amasya Müzesi Doğu Roma/Bizans bölümü hatalarla dolu. Cahillik, iş bilmezlik, umursamazlık ve kasti bilgi saklama iç içe geçmiş. Sergileme tercihleri sıkıntılı. Bu ülkedeki bitmeyen geçmiş korkusunun örneği olarak gösterilebilir. Bu Meryem Ana heykeli Doğu Roma dönemine aitmiş!?!”

“Doğu Roma başlığı altında 19. yüzyıla ait Amasya ve çevresinden getirilen heykel, ikona ve inciller sergileniyor. Nereden, nasıl geldiklerine dair izahat yok ya da belli belirsiz. İnciller Ermenice ama Ermenice olduklarına dair ziyaretçilere bilgi verilmiyor.“

Bütün bunlardan dolayı Müze’nin sunduğu verilerlden şüphelenen kullanıcı, “Velhasılı kelam, müzede başka hatalar, şüphe duyduğum bilgiler ile karşılaştım. Bildiğim konularda hal böyle olunca, acaba bilmediğim, hakim olmadığım başlıklarda nasıl hatalar var? Okuduğum şeylere inansam mı? Müze sahih bilgi veriyor mu? Sorularıyla başbaşa kaldım” ifadelerine de yer verdi.

Amasya Müzesi Doğu Roma/Bizans bölümü hatalarla dolu. Cahillik, iş bilmezlik, umursamazlık ve kasti bilgi saklama iç içe geçmiş. Sergileme tercihleri sıkıntılı. Bu ülkedeki bitmeyen geçmiş korkusunun örneği olarak gösterilebilir. Bu Meryem Ana heykeli Doğu Roma dönemine aitmiş!?! pic.twitter.com/gUfMlVdptb — Başak (@carnafauna) August 24, 2021

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/25/Türkiye-Amasya-Müzesi-Ermenice-İnciller/213988