Ümit Özdağ kimdir? Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ aslen nerelidir?

Ümit Özdağ 3 Mart 1961’de Tokyo, Japonya’da dünyaya geldi. Aslen Kumuk Türklerindendir (Dağıstan). Özdağ, MHP Kadın Kollarının ilk genel başkanlığını yapacak olan Gönül Özdağ ve Millî Birlik Komitesi üyesi olarak 27 Mayıs darbesine katılan kurmay yüzbaşı Muzaffer Özdağ’ın oğludur.

EĞİTİM HAYATI

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Siyasal bilgiler, Felsefe ve İktisat Fakültesini tamamladı. 1986’da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Yüksek lisansını Türkiye’de Planlı Kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı üzerine yapan Özdağ, 1990’da ‘Atatürk ve İnönü Döneminde ordu-siyaset ilişkileri’ konulu çalışması doktorasını tamamladı. 1993’te ise ‘Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi’ konulu tezi çalışması ile doçent oldu.

1999’da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini kurdu. 2000’de ise ASAM’a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu. 2004’e kadar ASAM’ın Başkanlığını devam ettirdi.

2001’de profesörlük unvanını aldı. Ardından 2003’te Diyanet Araştırmaları Merkezini, 2006’da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nü kurdu. Bu süreçte Gazi Üniversitesi’nden ayrıldı.

2008’de yeniden Gazi Üniversitesi’ne döndü.

SİYASİ HAYATI

2006-2016 arasında MHP’de

2006’da MHP 8. Olağan Kongresi evvelinde Devlet Bahçeli’ye karşı genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı. MHP yönetimi, Ümit Özer’i kongreden 2 gün önce partiden ihraç edince adaylık mevzusu kapanmış oldu.

Mahkeme kararıyla 2010’da MHP’ye yeniden üye oldu. 12 Haziran 2011’deki parlamento seçimlerinde MHP İstanbul 2. bölge 4. sıradan milletvekili adayı oldu. 21 Mart 2015’te gerçekleştirilen MHP 11. Olağan Büyük Kurultayı’nda MHP MYK Üyesi olarak görev aldı.

Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Gaziantep 1. sıra milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015’te MHP Genel Başkan Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2016’da ise parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

9 Nisan 2016’da MHP Genel Başkanlığına aday oldu. Daha sonrasında mahkeme sürecinden ötürü kongre kesin olarak iptal edildi.

15 Kasım 2016’da MHP’den ihraç edildi.

2017-2021 arasında İYİ Partide

25 Ekim 2017’de kurulan partinin kurucuları arasında yer aldı. 2018 genel seçiminde İYİ Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

16 Kasım 2020’de yönetim ile girdiği tartışmadan ötürü İYİ Parti’den ihraç edildi. Mahkemeye başvuran Özdağ, 13 Ocak 2021’de Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karar ile ihraç kararını iptal edildi ve partiye geri döndü.

4 Mart 2021’de İYİ Parti’den istifa etti.

2021’de Zafer Partisi

Siyasi hayatı hareketli geçen ve girdiği partilerde umduğunu bulamayan Ümit Özbir şimdi de kendi partisini kurmaya karar verdi. Özdağ 2021’de Ayyıldız Hareketi’ni başlattı ve yeni partiyi 26 Ağustos’ta kuracağını duyurdu. Partisinin logosunu da paylaşan Özbir, partinin adının Zafer Partisi olacağını ifade etti.

ÖZEL HAYATI

Ümit Özbir, Dr. Burçin Özdağ ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Alp isminde bir çocuk sahibi oldu.

Ümit Özdağ, partisinin adını ve logosunu paylaştı

https://www.haber7.com/biyografi/haber/3133466-umit-ozdag-kimdir-zafer-partisi-kurucusu-umit-ozdag-aslen-nerelidir