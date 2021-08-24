Rus turist, Türkiye’yle kıyasla Ermenistan’daki tatilin avantajlarını anlattı

Ermenistan’da tatilini geçiren Rus turist, Ermenistan’ı ziyaret etmenin a ntajlarını tarif ederek, Türkiye’de yapılan tatilleri unutma çağrısını yaptı. Rusya merkezli “Lenta” haber ajansı, kendi bolgunda izlenimlerini paylaşan turistin sözlerine değindi.

Ermenistan’da yerel halkın, turistlere bedava kahve ikram ettiğini, görülecek yerelerde gezdirebilceklerini anlatan bloger, Türkiye’de ise Rus turistlerin “para çuvalı” olarak algılandığını ve herhangi bir konuda bedava yardımın söz konusu olamayacağını vurguladı.

Ermenistan meyve ve sebze pazarındaki “masalsı” düşük fiyatlarına hayran kaldığını da vurgulayan turist, Türkiye’de ise yerel halk ve turistler için farklı fiyatlar uygulandığına dikkat çekti. Bütün bunlarla birlikte Rus turist, Türkiye’den farklı olarak Ermenistan’da bir “yapışkanlığın” olmadığını ve kmsenin turistlere gereksiz birşeyler satmaya kalkışmadığını da beğendiğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI