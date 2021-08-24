Planlı Olduğunu Düşünüyorum

Emperyalistler biz Müslümanlar üzerinde çeşitli planlar yaptıkları için, karşılaştığımız her olayın da bir planın parçası olduğunu düşünmeden edemiyoruz. Çünkü çok hain ve çok kötü niyetliler. Ne insafları var ve ne de insanlıkları. Tek düşündükleri, kendileri ve çıkarlarıdır. Bu nedenle Afganistan’daki son olaylara bu zaviyeden (açıdan) bakmaz ve buna göre değerlendirmezsek, yanlış yapacağımız muhakkaktır.

Mesela Kabil Havalimanındaki olaya bakalım. Amerikalılar, kendilerine hizmet eden Afganlıları hayvanlara reva görülmeyecek bir şekilde kargo uçağına istif etmiş, binemeyenler de uçağın kanadına, tekerine tutunmaya çalışıyor. Uçağın altında ezilenler ve tutunduğu tekerden daha fazla dayanamayıp yüksekten düşüp paramparça olan insanlar.

Çok korkunç bir manzara ve “Uygar Batı” Amerika’ya gıkını çıkarmadı. Böyle bir olayın Türkiye’ye veya başka bir Müslüman ülkeye ait bir uçakta olsaydı, dünya ayağa kalkardı dünya. Batı medyası Amerika’yı bu olayın sorumlusu olarak bile görmedi. Oysa bu, Amerika’nın cinayeti ve yüz karası olarak tarihe geçecektir. Amerika insanlık suçuyla dolu siciline bir yenisini eklemiş ve Vahşi Batı niteliğini bir kez daha onaylamıştır.

Bazıları, “yahu Amerika’nın başarısızlığında da bir keramet arıyorsunuz, adamlar kaçıyor” diyorlar. Doğru, zaten başarısızlıklarını kendileri de itiraf ediyor ama beni düşündüren şey başka. Çünkü Amerika ta Şubat 2020’de Taliban yetkilileriyle görüşmüş.

Bu nedenle Kabil Havalimanındaki o dehşet görüntüler tesadüfî değildi, bir çalışmanın sonucuydu. Zira o görüntüleri ve kargodaki insan yığınını medyaya Amerika servis etmişti. Nitekim kendileri için çalışan Afganlılara, “havalimanına erken gelen uçağa biner” diye mesaj ve e-mail gönderdikleri ortaya çıktı. Bu kişiler de, kendilerini Amerika’ya götüreceklerine inanarak Havalimanına akın etmişler.

İşte planlı dediğim budur. Artık Afganistan deyince dünyanın hafızasında bu fotoğraf kalacaktır. Bu fotoğraf, bir taraftan yol, yordam bilmeyen ve yönetimden anlamayan çömez Taliban’ın, diğer taraftan da Taliban’ın katliamından kaçan Müslümanların yılana sarılışının simgesi olacaktır.

İslam’ı kötü göstermek için fırsat kollayan Batı medyası, Amerika’nın verdiği bu fotoğrafı kullanıp İslam ve Müslümanlar aleyhine büyük bir algı oluşturacağından hiç şüpheniz olmasın. Eğer Müslüman olmayı düşünen varsa, bir değil bin düşünsün diye elinden geleni yapacaktır.

Bunu, gelin salim bir kafayla biz düşünelim. Müslüman olmayan bir kişinin, Batı medyasının sunduğu bu fotoğraf karşısında, İslam ve Müslümanlara sempati duyacağını düşünebilir miyiz? Aksine İslam’a ve Müslümanlara kin ve nefret besleyecektir. Şimdi bu hain planı daha iyi anlıyoruz değil mi?

Batı’da birçok insan, kilise ve kutsal metinleri sorguluyor. Üçlü ilah (tanrı) sistemini çok sorunlu görüp Hıristiyanlıktan uzaklaştığı için bir arayış içindedir. İslam’ı tanıma fırsatı bulup Müslümanlığı seçenler çoğalıyor. Bundan dolayı Batı, İslam’a olan meyli kırmak için aparatlar edindi/ediniyor. İslam’ı çirkin, vahşet ve vahşiler dini olarak göstermek için bu aparatlara akıl almaz cinayet ve katliamlar işletti/işletiyor. EL-KAİDE, Taliban, DAEŞ, BOKO-HARAM, EŞŞEBAB bu aparatlardan birkaçı. Bunların cinayet ve katliamlarıyla İslam’ı kötü göstermek ve İslam dünyasını kan ve gözyaşına boğmak istiyor. Böylece İslam’a ve Müslümanlara olabilecek sevgiyi engellemek çabasında.

Sizce de Amerika’nın, hem Taliban’la anlaşması ve hem de havalimanındaki insanlığın bittiği an dedirten bu görüntülere onay vermesi, İslam’ı ve Müslümanları kötü göstermek değilse, nedir?

https://www.gunisigigazetesi.net/planli-oldugunu-dusunuyorum-makale,12785.html