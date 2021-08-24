Paşinyan: Kadınlar da Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinde yer almalı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kadınların Silahlı Kuvvetlerinde daha büyük katılım sağlaması gerektiğini ifade etti.

Ermenistan hükümetinin 2021-2026 yıllarının faaliyet programını ve ordudaki reformları tanıtan Paşinyan’a göre bu talep, kadınların Ermenistan nüfusunda çoğunluk oluşturmasından kaynaklanıyor.

Paşinyan, “Bu, silahlı kuvvetlerine kadınların da erkekler kadar katılması gerekiği anlamına gelmiyor, ancak mevcut potansiyeli mümkün olduğunca kullanmalıyız ve bu potansiyeli henüz araştırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI