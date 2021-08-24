Halepli Ermeni fotoğrafçı George Urfalian ödüllendirildi

Suriye iç savaşının en sıcak aşamalarında cesaretle öne çıkan Halepli Ermeni fotoğrafçı George Urfalian ödüllendirildi.

Arevelk haber sitesinin verdiği bilgiye göre, Halepli Ermeni fotoğrafçı Halep’in “Şeyh Neccar” semtinde çıkan yangınlar ile ilgili durum hakkında haber vermek için geçen ayda Suriye devlet ajansı SANA tarafından düzenlenmiş olan yarışmada birincilik kazandı.

George Urfalian 1986 yılında Halep’te doğdu. Ermeni fotoğrafçı kendi zekası ve cesareti sayesinde savaşın en sıcak noktalarında olmayı ve her şeyi fotoğraflamayı başardı.

ERMENİ HABER AJANSI