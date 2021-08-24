Evlerde ‘ofis’ havası

Emre ESER

Evden çalışanlar ofislerdeki klimalı ortamı kendi konutlarına taşımak için klima satın alıyor. İSKİD Başkanı Ayk Serdar Didonyan, “İnsanlar ofislerde ve çalışma ortamlarında belirli bir hava kalitesine sahiptiler ve bu alışkanlığı evlerinde de devam ettirmek istiyorlar. Evde geçirilen sürenin artması da evdeki iklimlendirme ve temiz hava ihtiyacının artmasına neden oldu. Bu da klima talebine olan artışı etkiledi” dedi.

Dünya genelinde yaşanan iklim krizi her bölgede etkilerini farklı gösteriyor. Orman yangınları, kuraklık, seller ve sıcak hava dalgaları insanları daha da fazla etkisi altına alıyor. Sıcak hava dalgalarının süreleri ve yaşanma sıklığı da giderek artıyor. Bu durum insanların bulundukları bölgede alışkın olmadıkları hava şartlarının yaşanmasına neden oluyor ve iklimlendirme cihazlarına olan talebi arttırıyor.

TALEBİ ETKİLEDİ

Özellikle pandemi dönemi ile birlikte evlerde geçirilen sürenin arttığını söyleyen İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, “İnsanlar ofislerde ve çalışma ortamlarında belirli bir hava kalitesine sahiptiler ve bu alışkanlığı evlerinde de devam ettirmek istiyorlar. Evde geçirilen süreninin artması da evdeki iklimlendirme ve temiz hava ihtiyacının artmasına neden oldu. Bu da klima talebine olan artışı etkiledi” dedi.

RAKAMLARA YANSIYACAK

Sahadan gelen verilere ve üreticilerden gelen bilgilere göre klima satışlarında ciddi bir artışın söz konusu olduğunu ifade eden Didonyan, “İstatistiklerimizi her yılın sonunda açıklıyoruz. Bu yıl sonunda da yazın yaşanan hareketi rakamlarda göreceğiz” diye konuştu. İnsanların evde durdukça eski klimalarını da yenilediğini belirten Didonyan, “Pazardaki hareket sadece ilk defa klima sahipliği olma noktasında kalmıyor. İnsanlar eski klimalarını da yeniliyor. Burada da enerji tüketimi öne çıkıyor. Yeni nesil klimaların enerji verimliliği düşük olduğu için tüketiciler yüksek enerji tüketimine sahip cihazlarını yeniliyor” ifadelerini kullandı.

MALİYETLER ARTIYOR

Son dönemde klima fiyatlarında yaşanan artışa da değinen Didonyan, “Buradaki artışa sadece klima özelinde bakmak yanlış olur. Türkiye yıllık 2 milyon adet klima üreten bir ülke. Bunun bir milyonu ihracata gidiyor. Kalanı da iç pazara… İç pazar şimdilik potansiyelinin altında ancak zamanla büyümesini bekliyoruz. Ayrıca üretilen klimalarda kullanılan parçaların büyük bölümü ithal. Son dönemde emtiafiyatlarındaki ve kurdaki artışa bakarsak çok sayıda ürün gurubunda aynı artışı görüyoruz. Maliyetlerdeki artışın fiyata yansıması sözkonusu” dedi. Serdar Didonyan, klimada ana pazarların AB ülkeleri olduğunu belirtirken “Dünya ticaretinde sektördeki payımız yüzde 1 civarında bunu yüzde 1.5’e çıkarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

‘KLİMADA ÖTV OLMASIN’

Klimanın artık bir özel tüketim ürünü olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Ayk Serdar Didonyan, “İklimlendirme ürünleri günümüz şartlarında artık temel bir ihtiyaç konumunda. Burada bir ÖTV var. İklimlendirme sektörünün potansiyeli çok yüksek. Ancak tüketicinin önünde yüksek vergi engeli var. Oysa gelişmiş ülkelerde karbon ayak izini azaltmak amacıyla enerji verimliliğine sahip ürünler teşvik ediliyor” ifadelerini kullandı.

YETKİLİ SERVİS UYARISI

İSKİD tarafından yetkili servisler konusunda tüketicilere yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı: “İklimlendirme cihazları mühendislik ürünleri olup alınacak hizmetin mutlaka marka tarafından yetkilendirilmiş servislerden alınması önemlidir. Ürün alınmadan önce keşif ile başlayan süreç doğru montaj ve servis hizmetleriyle devam etmelidir. Bu konuda Ticaret Bakanlığı önemli bir adım atmış ve Serbis sistemini kurmuştur. Tüketiciler yetkili servisleri, bu sistemden bulabilecekleri gibi ürünün markasının internet sitesinden de yetkilendirilmiş servise ulaşabilirler.”

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/evlerde-ofis-havasi-41879393