Ermenistan’da parlamento muhabirlerinden protesto

Ermenistan Parlamentosu’nda gazetecilere yönelik kısıtlamalar tepki yaratıyor.

Başbakan Nikol Paşinyan bugün (24 Ağustos) yeni hükümetin programıyla ilgili oturumda konuşurken, gazeteciler parlamentoda medyaya yönelik kısıtlamaları protesto etti.

Yeni oluşan parlamentoda gazetecilere yönelik kısıtlamalar var.

Gazetecilerin parlamento koridorlarında milletvekilleri ile görüşme yapmalarına izin verilmiyor.

Gazeteciler Paşinyan’ın da eskiden bir gazeteci olduğunu hatırlatarak durumu kolaylaştırmasını talep ettiler.

Geçtiğimiz Çarşamba günü parlamentoda iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan gerginlikler yaşanmış, güvenlik görevlileri çağrılmıştı. Durum gerginleşince gazetecilerin izleme bölümünden çıkmaları istendi. Olayın ardından uzun süre gazetecilerin meclis oturumlarını takip ve haber yapmak için kullanılan basın alanına girmeleri yasaklandı.

Bugün ise Başbakan Paşinyan hükümet programının sunmadan önce Ermenistan ittifakı vekilleri salonu terketti. Bugün de parlamentoya güvenlik güçleri sevkedildi. İlerleyen saatlerde hükümet ve muhalefet vekilleri arasında bir kez daha sert tartışmalar ve kavgalar yaşandı.

Gazetecilerin verdikleri bilgilere göre 2 Ağustos’ta yeni oluşan parlamentonun açılış oturumunda güvenlik normalden yüksekti ve gazetecilerin iktidar partisi milletvekillerinin ofislerinin bulunduğu alanlara girmesi yasaklandı. Yetkililer, artan güvenlik önlemlerinin geçici olduğunu iddia etse de, sorunlar sürdü.

3 Ağustos’ta Panorama.am’den bir gazeteci, önceki gün artan güvenlik önlemlerini fotoğrafladıktan sonra meclise girme yasağı ile karşı karşıya kaldı. Gazetecinin ‘protokolleri ihlal ettiği’ söylendi.

hetq.am’den Seda Ghukasyan, OC Media’ya yaptığı açıklamada yeni parlamentonun oluşmasından bu yana gazetecilere parlamentodaki davranış konusunda belirgin bir değişiklik olduğunu ve milletvekilleriyle görüşmelerinin engellendiğini söyledi.

Ghukasyan, “Güvenlik her zaman gazetecileri takip ediyor, şu veya bu alanın yasak olduğunu belirtiyor'” dedi.

Öte yandan bu yılın başlarında parlamento, hakaret ve iftira cezalarını artıran ve medya kuruluşlarını “anonim” kaynaklara atıfta bulundukları durumda para cezasıyla tehdit eden yasa tasarılarını kabul etmişti. Bu gelişme de gazeteciler ve hak grupları tarafından eleştiriliyor.

(News.am, OC Media)

Agos