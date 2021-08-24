Ermenistan parlamentosunda Paşinyan’ın konuşması sırasında kavga çıktı

Ermenistan parlamentosunda Başbakan Nikol Paşinyan’ın 5 yıllık hükümet programını sunduğu konuşma sırasında muhalefet milletvekilleri ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Ermenistan’da 20 Haziran’daki seçimlerin ardından kurulan hükümetin 5 yıllık programının Paşinyan tarafından açıklandığı sırada Ermenistan parlamentosu karıştı.

Muhalif ‘Onurum Var’ ittifakının milletvekili Anna Mkrtchyan, hükümet programının sunumu sırasında başbakanın yanındaki korumaların sayısına dikkat çekip Paşinyan’ın hatalı bulduğu eylemlerini sıralayarak ağız dalaşı başlattı.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Alen Simonyan, Mkrtchyan’ın mikrofonunu kapattı, toplantıda oy kullanma hakkını iptal etti ve kendisinden meclisi terk etmesini istedi.

Mkrtchyan’ın bunu reddetmesinin ardından ‘Armeniya’ ve ‘Onurum Var’ gruplarının milletvekilleri, Mkrtchyan’ın etrafını sararak güvenlik güçlerinin ona müdahale etmesini engellemeye çalıştı. Bu sırada mecliste tansiyon bir hayli yükseldi.

В парламенте Армении вновь беспорядки. Как передают армянские СМИ, началась стычка между депутатами оппозиционных фракций и службой безопасности парламента РА.#беспорядки #армения #парламент pic.twitter.com/O95vvW0uMF — Media.Az (@MediaAz1) August 24, 2021

Sputnik Türkiye