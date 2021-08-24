Ermeni mezarlığına iş makineleri girdi, kemikler ortalığa saçıldı

HABER MERKEZİ – Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi’nde bulunan Ermenilere ait mezarlık iş makineleriyle tahrip edildi. Mezarlıkta bulunan kemiklerin bazıları ortalığa saçıldı.

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı olan ve Lezk adıyla bilinen Kalecik Mahallesi, 1915’te yaşanan Ermeni soykırımı sonrası boşaltıldı.

Mahalledeki kilise ve okul zamanla yıkılırken, kentte meydana gelen deprem sonrası TOKİ tarafından mahalleye konutlar inşa edildi.

Mezopotamya Ajansı’nda (MA) yer alan habere göre, mahalledeki Ermenilere ait olan mezarlık ise, geçtiğimiz günlerde arsa sahibi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından iş makineleriyle yerle tahrip edildi.

Yerlerinden çıkarılan mezar taşlarının üzerine toprak dökülürken, mezarlıkta bulunan kemiklerin bazıları ortalığa saçıldı.

Mahalle sakinleri tepkili

Duruma tepki gösteren mahalle sakinlerinden Berna Karataş, mezarlıkların tüm dinlerde kutsal ve dokunulmaz olduğunu söyledi:

İçler acısı bir durum. Bu mezarlardan ne istediniz? Bu kemiklerin böyle dışarıda olmaması gerekiyor. Bunu hangi vicdan kabul edebilir? Daha önce dikili ve basık taşlardan oluşan bir mezarlıktı. Taşların üzerinde Ermenice yazılar ve betimlemeler vardı. Sürekli buraya gelirdik. Daha önce defineciler burada kaçak kazılar yapıyordu. Keşke o zaman müdahale edebilseydik. Bu utanç verici bir olay. Tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor.

HABER MERKEZİ – Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi’nde bulunan Ermenilere ait mezarlık iş makineleriyle tahrip edildi. Mezarlıkta bulunan kemiklerin bazıları ortalığa saçıldı.

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı olan ve Lezk adıyla bilinen Kalecik Mahallesi, 1915’te yaşanan Ermeni soykırımı sonrası boşaltıldı.

Mahalledeki kilise ve okul zamanla yıkılırken, kentte meydana gelen deprem sonrası TOKİ tarafından mahalleye konutlar inşa edildi.

Mezopotamya Ajansı’nda (MA) yer alan habere göre, mahalledeki Ermenilere ait olan mezarlık ise, geçtiğimiz günlerde arsa sahibi olduğu iddia edilen bir kişi tarafından iş makineleriyle yerle tahrip edildi.

Yerlerinden çıkarılan mezar taşlarının üzerine toprak dökülürken, mezarlıkta bulunan kemiklerin bazıları ortalığa saçıldı.

Mahalle sakinleri tepkili

Duruma tepki gösteren mahalle sakinlerinden Berna Karataş, mezarlıkların tüm dinlerde kutsal ve dokunulmaz olduğunu söyledi:

İçler acısı bir durum. Bu mezarlardan ne istediniz? Bu kemiklerin böyle dışarıda olmaması gerekiyor. Bunu hangi vicdan kabul edebilir? Daha önce dikili ve basık taşlardan oluşan bir mezarlıktı. Taşların üzerinde Ermenice yazılar ve betimlemeler vardı. Sürekli buraya gelirdik. Daha önce defineciler burada kaçak kazılar yapıyordu. Keşke o zaman müdahale edebilseydik. Bu utanç verici bir olay. Tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor.

https://gazetekarinca.com/2021/08/ermeni-mezarligina-is-makineleri-girdi-kemikler-ortaliga-sacildi/