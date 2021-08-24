Ermeni askerleri, Kelbecer’deki Azerbaycan askerlerine ateş açtı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin Kelbecer’de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Ağustos yerel saatle 13.40’dan itibaren Ermenistan silahlı kuvvetlerinin, Kelbecer kentine bağlı Yellice yerleşim birimi istikametindeki Azerbaycan ordusu mevzilerini belirli aralıklarla ateş altına aldığı kaydedildi. Bakanlık, Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığını ve durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğunu ifade etti. Kamil Nadirli https://www.iha.com.tr/haber-ermeni-askerleri-kelbecerdeki-azerbaycan-askerlerine-ates-acti-967545/