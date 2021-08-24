Binlerce yıl önce yaşamın sürdüğü mağaralar turizme kazandırıldı

Mardin’in Midyat İlçesinde, binlerce yıl önce insanların yaşamlarını sürdürdükleri yer altı mağara şehri gün güzüne çıkarıldı. Eski adıyla ‘Matiate’ yani ‘Mağaralar Şehri’ anlamına gelen Midyat’ın binlerce yıl öncesine ait yeraltı yaşam mağaraları yapılan düzenlemeler ile turizme kazandırıldı.

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Müslüman, Hıristiyan ve Ezidi inançlarına mensup Türk, Kürt, Arap, Ezidi, Süryani ve Kürtlerin birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinin konuşulduğu ‘Medeniyetler Beşiği Midyat’ın önemli tarihi ve kültürel miraslarından birisi olan Yeraltı yaşam mağaraları turizme kazandırıldı.

Midyatlı turizmci 49 yaşındaki Veli Güneş, tarihi mekanların bulunduğu Işıklar Mahallesi’nde, bir dönem Süryani ailelerin yaşadığı mağara evler ile üzerindeki tarihi yapıları kendi imkanları ile aslına uygun restore ederek, turistik tesis olarak turizme hizmete açtı.

Kente gelen turistlerin gezip görmesi amacıyla hizmete açılan mağara evlerde ayrıca önceden evlerde ve tarım alanında kullanılan çeşitli eşyalar da sergileniyor. Mağaranın turizme açılmasıyla ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Midyatlı turizmci 49 yaşındaki Veli Güneş, yaptığı açıklamada, “Tarihi Midyat mağaralarını dünya halklarının hizmetine kazandırdık. Tabi ki Midyat’ta açtığımız mağaraların içinde sadece mağara yok; insanların yaşamında kullandığı ev ve tarım aletlerini de sergiliyoruz. Midyat mağaraları, dünyaya açılan bir penceredir, dünyanın ilk yaşam merkezidir. Mezopotamya’da hayvanlarla insanların iç içe yaşadığı dönemde kullanılan mekandır. Bir hayalim vardı ve bunu gerçekleştirdik. Midyat isminin diğer anlamı da zaten yer altı şehri mağaralar anlamında Matiate’dir. Turizme kazandırdığımız bu mağaraların özelliği nedir? Hem Süryani hem Müslüman hem de Ezidilerin barınakları var, yaşam merkezleri var, yani üç dilin, üç dinin yaşam merkezi var. Midyat başlı başına bir turizm merkezi oldu. Dünya ‘ya açılan bir lansedir mağaralar. İnşallah geride kalan diğer mağaraları da ufak ufak yetkililer, esnaf, iş adamları, bunu gün yüzüne çıkarıp yaşam merkezi haline getirirler.” dedi. Midyat Esnaf Odası Başkanı Rıfat Direkçi de, “Esnaflarımızdan Veli beyin girişimi ile beraber Midyat’ta ortaya çıkarılarak turizme kazandırılan bu mağaralar sayesinde artık turist yoğunluğunda bir artışın olacağını söyleyebiliriz. Şehrin ekonomisine de katılarının olacağını düşünüyoruz. Özellikle kente gelen turistlerin burada zaman geçirmesi, buranın kuyumcular çarşısına bitişik olması alışverişe de yansıyacaktır. Yerleşim yerleri konak haline gelmeden önce yerin altındaki yerleşim yerinin gün yüzüne çıkarılması turizme çok önemli bir değer kazandırmıştır. Bu teşebbüsü yapan esnafımızı tebrik eder, teşekkür ederiz” dedi.

Van’dan Midyat’ı ailesiyle birlikte gezmeye gelen Turan Bahçeci, “Yani mağaraları olsun, eski evler olsun. Zaten filmlerin çekiminin çoğu burada oluyor. Biz burayı dizilerde, filmlerde gördük, bir merak sardı. Güzel Midyat’ımız, güzel Mardin’imizi görelim, çocuklarda görsün istedik ve Van’dan kalktık geldik. Gerçekten burayı gördüğümüze de mutlu olduk, bu güzelliği beklemiyorduk. Geçmişi yüzyıllarda dayanan bu yapılan bu mağaraların bu şartlarda bu güzelliklerde korunması gerçekten de insanı mutlu ediyor. Görmeyenleri buraya davet ediyorum. İsterim herkes görsün. Gerçekten de Türkiye’nin bir harikası, farklı bir yer.” şeklinde konuştu.

Sabah Gazetesi