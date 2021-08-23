Nusret Kiliseye Gitti ve Öyle Şeyler Paylaştı ki; Resmen Dinini Değiştirdi! İşte Nusret’in Kilisedeki O Görüntüleri…

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Başarılı şef Nusret kiliseye gitti ve öyle şeyler paylaştı ki Nusret’in o gönderileri büyük tepki topladı. Görenler ‘’bir kere camiye gittiğini görmedik’’ dedi. Nusret’in kendi sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımlar din değiştirdiği iddialarını bile beraberinden getirdi. İşte detaylar…

Dünyaca ünlü şef Nusret yaptığı yemekler ve yurt dışında açtığı restoranlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye’de de pek çok restoranı bulunan Nusret sonunda yurt dışına açılmaya karar vermiş ve yurt dışında da Türkiye’de yakaladığı başarıyı yakalamıştı. Nusret’in bugün itibari ile sosyal medya hesabından paylaştığı İbizia görüntülerinde uğradığı kilise ve paylaştığı videolar sosyal medyada büyük tepki gördü. Yırt dışında gittiği günden bu yana Türkiye’ye çok fazla uğramayan Nusret yurt dışında çektiği o görüntülerle hedef haline geldi. O paylaşımlar sonrası takipçileri ‘’din mi değiştirdin?’’ yorumunda bile bulundu. İşte Nusret’in o çok konuşulan görüntüleri…

Çocukluğundan bu yana oldukça yoksul bir ailede büyüyen Nusret büyük zorluklarla karşılaşan isimler arasında yer alıyor. 6. Sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Nusret kasapların yanında çıraklık yapmaya başlıyor. Etle hikayesi bu şekilde başlayan Nusret işini sosyal medyaya döküyor ve hemen sonrasında oldukça popüler bir isim haline geliyor. Şimdilerde pek çok restoran zinciri bulunan Nusret dünyaca ünlü fıtbolcuları ve şarkıcıları restoranında ağırlıyor.

https://haberlerankara.com/foto/7647797/nusret-kiliseye-gitti-ve-oyle-seyler-paylasti-ki-resmen-dinini-degistirdi-iste-nusretin-kilisedeki-o-goruntuleri?4