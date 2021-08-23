Nikol Paşinyan, Ermenistan Bağımsızlık Beyannamesi’nin 31. yıldönümünü kutladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bağımsızlık Beyannamesinin kabulünün 31. yıldönümü vesilesiyle bir tebrik mesajı yayınladı.

Paşinyan, “Bugün Ermenistan’ın bağımsızlığının kabul edilmesinin 31. yıldönümüdür. Ermenistan Yüksek Sovyeti tarafından kabul edilen ve ülkemiz ve halkımız için tarihi anlamı olan bu senet, bağımsız devletimizin kurulma süreceinin başlangıcının sembolü oldu” şeklinde konuştu.

Geçen otuz yıl boyunca çeşitli zorluklardan geçildiğini, hem zafer hem kayıplarımızın yaşandığını söyleyen Paşinyan, “Sağlam ve egemen bir devlete sahip olmak için irademiz sarsılmazdır ve bu irade, devleti ve devlet kurumlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızla ifade edilmeli.



Biz, Bağımsızlık Beyannamesini ilan eden bir neslin temsilcileriyiz ve bu, meydan okumalarına karşı direnmeye, devletimizi pekiştirmeye, devletimizin uluslararası itibarını artırmaya, yatırım cazibesini büyütmeye, devlete karşı sarsılmaz sivil sorumluluk ve güvenlik yaratmaya yönelik tarihi misyonumuzdur. Bu misyon, hepimiz için özel bir sorumluluktur” ifadelerinni kullandı.

23 Ağustos 1990 tarihinde Ermenistan’ın Bağımsızlık Beyannamesi’nin kabulüyle Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin adı, Ermensitan Cumhuriyeti oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/23/Nikol-Paşinyan-Ermenistan-Bağımsızlık-Beyannamesi/213871