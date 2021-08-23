KİLİKYA KATOLİKOSU DA PATRİK SAHAK II. HAZRETLERİ’NE GEÇMİŞ OLSUN DEDİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri bir yandan nekaat dönemini geçirirken ve sağlıklarına yeniden kavuşurken, diğer yandan Ermeni Kilisesi’nin ruhani merkezlerinden de Patrik Hazretleri’ne geçmiş olsun mesajları geliyor. Hafta sonu, Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’nin iyi dilek mesajlarına bugün de Kilikya Katolikosu Kadasetli Aram I. Hazretleri’nin mesajları eklendi.

Kilikya Katolikosu Kadasetli Aram I. Hazretleri, 23 Ağustos, Pazartesi akşamı, Patrik Hazretleri’ni telefonla arayarak, Kilikya Katolikosluğu adına Patrik Hazretleri’ne geçmiş olsun dileklerini sundu. Görüşme esnasında, Patrik Hazretleri’nin sağlık durumuyla ilgilenirken, Patrik Hazretleri’nin sağlığı için duacı olduklarını belirtti.

Patrik Hazretleri, bu vesileyle biraderane selamlarını sunarak, iyi dileklerinden dolayı teşekkür etmiş ve kendilerinin dualarını dilemiştir.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/