Artsakh temsilcileri, Caroline Cox ile Artsakh’taki durumu görüştü

20 Ağustos’ta Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artak Beglaryan, Ombudsmanı Gegham Stepanyan ve Dışişleri Bakanı David Babayan, Birleşik Krallık-Ermenistan parlamentolararası dostluk grubu üyesi barones Caroline Cox ve İnsani Yardım Hayır Kurumu üyeleri ile internet üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi.

Artsakh Ombudsmanı Ofisi’nden yapılan açıklamada “Görüşmede AGİT Minsk Grubu himayesinde Azerbaycan-Karabağ ihtilafının çözümü yönünde çalışmaların yeniden başlatılması dahil olmak üzere Türkiye ve Azebaycan saldırganlığı sonucu Artsakh’taki mevcut duruma ve Artsakh hükümeti ve uluslararası kuruluşlar tarafından alınan insani önlemlere, Artsakh halkının haklarının korunması durumuna değinildi.”

Artsakh temsilcileri, Barones Cox’a ve ekibine Artsakh halkının haklarının korunmasını sağlama çabalarından dolayı teşekkür ettiler ve çeşitli programlarda yakın işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını ifade ettiler.

Barones Cox, Azerbaycan zulmüne karşı mücadeleyi sürdürmeye, uluslararası örgütleri savaş suçları konusunda bilgilendirmeye, Artsakh halkının sesini duyurmaya ve insani sorunların çözümünü desteklemeye olan bağlılığını dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/08/23/Artsakh-Caroline-Cox-Karabağ/213879