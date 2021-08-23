Ambargo

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Necdet Başoğlu

Kıymetli dostlar;

Merhum Mehmet Yavuz Hocanın ibretlik bir konuşmasını sizlerle paylaşacağım bugün.

Değerli okurlarım,

Eminim,

Beğenerek dinlediğim

Bu hikâyeyi,

Sizler de beğenerek okuyacak belki de paylaşacaksınız.

İşte o ibretlik hikaye:

Fransızlar Urfa’yı işgal ettiklerinde,

Urfa’da bulunan Ermenilerden bazıları Fransızlar ile işbirliği yaparlar.

Daha sonra Fransızlar çekildikten sonra,

Urfa’nın esnafları:

“Görürsünüz gününüzü” diyerek,

Urfa’daki Ermenilere eşya ve yiyecek satmazlar.

Ermenilere adeta,

“Siz düşmanımızla ittifak kurdunuz” diyerek

Ambargo uygularlar.

Urfa’da yaşayan Ermeniler öyle bir hale geliyorlar ki,

Küçük çocuklarına mama dahi bulamıyorlar.

Bunun üzerine,

Ermeniler,

Urfa’da yaşayan

Ve herkesin saygı duyduğu,

Saygıda kusur etmediği

Gerçek bir İslam Aliminin yanına giderler.

Huzura vardıklarında:

“Efendim, neredeyse çocuklarımıza mama alamaz hale geldik. Açlıktan perişan olduk. Ne olur bu sorunumuza bir çare…” derler.

Allah Alimlerimizin,

Feraset ve basiretlerini eksik etmesin.

Allah Rahmet eylesin,

Alim; sapla samanı birbirine karıştırmayan,

Duygusal hareket etmeyen,

Aleyhine dahi olsa,

Adaletten ayrılmayan,

Bir kavme ya da topluluğa olan öfkesinin kendisini adaletsizliğe sürüklemediği bir insandır kendisi.

Gelen ziyaretçilere dönerek:

“Meselenizi halledeceğim. Akşam namazında Ulu Cami’ye gelin orada görüşelim. Cami’nin avlusunda bekleyin bu sorunu halledeceğim”der.

Akşam namazını Ulu Cami’de kılmak üzere camiye gider.

O’nu gören

Seyda,

Molla,

İmam,

Âlimi görür görmez

Geri çekilir.

Namazı O’na kıldırır.

O’nu olduğu yerde kimse O’nun önüne geçmiyor.

Akşam namazına

Tekbir ile başlanır.

Allah’u Ekber,

Malum sübhaneke sonrasında,

Bismillah çekerek,

Elhamı okur.

“Elhamdülillah’ıRabbülMüslimin,Errahmanirrahim” deyince,

Cemaat:

“Sübhanellah” der.

(Yani yanlış okudun) demektedirler.

Çünkü, “Elhamdülillah’ılRabbülMüslimin” diye bir şey yoktur.

‘ElhamdülillahiRabbilAlemin’ var.

İkinci kez Alim aynı şekilde:

“Elhamdülillah’ılRabbülMüslimin” deyince,

Cemaat bir kez daha:”Sübhanellah” der.

(Yanlış okudun)

Üçüncü kez Alim aynı şekilde okuyunca,

Evet, İslam’ın kendisine,

Mükellefiyetler tahmil ettiği,

Ulamalık vazifesinin gereği olarak

Namazda ve ayaktayken selam verir.

“Esselamualeykümverahmetullah,esselamualeykum verahmetullah”diye.

Adından,

Cemaate döner ve:

“Hayrola neden beni uyarıyorsunuz?Söyler misiniz?Ben nerde hata yapıyorum?” der.

Biraz çekingen,

Biraz mahcup ve ürkek.

Yani, Alim’in hatasını tespit etmenin verdiği eziklikle:

“Efendim belki farkında değilsiniz, siz Fatiha’yı yanlış okuyorsunuz”derler.

Alim, “Nerede yanlışlıkyapıyorum?” diye sorar.

Cemaat bu defa, “ElhamdülillahiRabbülAlemin, iken, SizElhamdülillahiRabbülMüslimindiyorsunuz” diyor.

Ardından Alim:

“Öyle mi? Yanlışı yapan ben miyim? Yoksa siz misiniz?

Allah diyor ki, Evet, ‘BeAlemlerinRabbiyim.

Yahudi’nin deRabbiyim,

Hıristiyan’ın da,

Arap’ın da,

Ermeni’nin deRabbiyim.

Acemin deRabbyim.

Güneşi hepsinin üzerine doğdururum.

Yağmuruherkesin üzerine yağdırırım.

Rızkı herkese veririm.

Allah’ın kendisinde görmediği bir hakkı, siz nasıl olur da kendinizde görürsünüz?

Nasıl olur,

Sizin dininizden değil diye,

Ya da bir hata yaptıklarından dolayı bu insanları açlığamahkumedersiniz,

Ambargo koyarsınız üzerlerine.

Hangi hakla.

Hangi had’le…

Ben aslında sizin yaptığınızı yaptım.

Sizin inancınıza göre,

Allah sadece Müslümanların Rabbi’dir.

Ancak Müslümanlar ile ticaret yaparsınız.

Öyle mi? “ diyerek konuşmasını sonlandırır.

Tabi Urfa’daki Ermenileri açlığa mahkum eden cemaatin boyunları bükülür.

Yaptıkları hatayı anlarlar.

Ulu Cami avlusunda bekleşen Ermenilere mesaj gitmiştir.

Şu dakika itibarıyla,

İslam’da yeri olmayan bu yanlış uygulamaya son verilmiştir.

Evet, kıymetli dostlar;

Biz Müslümanlar

Bu medeniyet anlayışını bilmek ve

Ona göre hareket etmek zorundayız.

Zaten, buna uygun hareket edersek,

Tüm samimiyetimle söylüyorum ki,

Bundan

Dünya emperyalizmi bundan korkuyor.

Bu medeniyeti sabote edebilmek,

Bunu terörize edebilmek

Bu insan merkezli medeniyetin

Sadece çatışma ürettiğini,

Kargaşa ürettiğini,

Kafa, kol kestiğini,

Yanlış bir şekilde ifade etmek için,

Aklımıza gelmeyecek şekilde proje üretiyorlar.

Sadece fıkıhın olmadığı yerde,

İslam medeniyeti yoktur.

Fıkhın olup da insana saygının olmadığı yerde de medeniyet yoktur.

Ölümün kolaylaştığı bir yerde medeniyet olmaz.

Gayri Müslim’in dahi kendisini güvende hissetmediği bir yerde

Medeniyetten söz edilemez.

Bırakın Müslüman’ı,

Gayrı Müslim dahi bir yerde yaşıyorsa,

Orada can ve mal emniyetinden emin değilse,

Orada İslam’ın Medeniyeti yoktur.

Dostlar durum bu!

Kalın sağlıcakla.

Güzel söz:

Ve bir gün herkes yaşayacak.

Ya aldığı duaları

Ya aldığı ahları..

https://www.netgaste.com/makale/7592371/necdet-basoglu/ambargo