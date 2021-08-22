KATOLİKOS HAZRETLERİ PATRİK SAHAK II. HAZRETLERİ’NE GEÇMİŞ OLSUN DEDİ

Bilindiği üzere, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, Çarşamba günü, S. Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde, başarılı bir mide ameliyatı geçirmişti. Patrik Hazretleri, ameliyat sonrasında doktor kontrolü altında nekaat dönemini S. Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde geçirmektedir. Şu ana kadar, Patrik Hazretleri’nin nekaat dönemi olumlu yönde seyretmekte ve kendileri sağlıklarına yeniden kavuşmaktadırlar. Coronavirüs pandemi kısıtlamaları nedeniyle de, doktor tavsiyesi üzerine, Patrik Hazretleri’ni şahsen ziyaret etmek mümkün olmamaktadır.

Öte yandan, birçok resmi kurum ve kuruluş, Patrik Hazretleri’ne iyi dileklerini sunmuşlardır. Öte yandan, Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri, Patrik Hazretleri’ni telefonla arayarak, katolikosluk takdisini ve geçmiş olsun dileklerini sunuştur. Katolikos Hazretleri, konuşması esnasında Ana Taht S. Eçmiadzin’in huzurunda Patrik Hazretleri’nin sağlığı için duacı olduklarını söyledi. Patrik Hazretleri, Katolikos Hazretleri’ne iyi dileklerinden dolayı teşekkürlerini sundu ve kendilerini dualarını niyaz etti.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/