Hristiyan ve Yahudi isimli iş yerleri

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Erdoğan Kaya

Köy havasında zaman zaman okuma ve araştırma fırsatım oluyor. Dün bir habere takıldım ve haberin içeriği çok hoşuma gitti. Konuya aşağıda detaylı değineceğim. Benimde zaman zaman Aksaray sokaklarında dolaşırken gözüme takılıyordu. Türk vatandaşı ve Müslüman bir toplum olarak bazı iş yerlerinin isimleri beni rahatsız ediyordu. İsimlerini buradan reklam etmek istemiyorum, iş yerinin ismi ya Yahudi veya Hristiyan isimleri. Nasıl bir anlayış anlamadım batı hayranlığına pes doğrusu.



Jonilerin koyduğu isimleri iş yerinin tepesine asmaları acaba bu insanları rahatsız etmiyor mu? Yahudi ismi yazıyorsun Türk vatandaşı ve Müslümanı bu ismin altından içeriye alıyorsun, birde bu insanların sırtından para kazanıyorsun.

Hiç mi bizim ecdadımızın, İslamın, örf ve adetlerimizin ismi aklınıza gelmiyor? Joni adını koyacağına Muhammet ismini yazdır. Veya ecdadımızın isimlerinden birisinin ismini yazdır. Hiç bilemiyorsan örf ve adetlerimizden birisinin ismini yazdır.



Bu ülkenin yok olması ve ülkemiz düşmanlığı yapan Yahudilerin ismini veya uydurdukları yabancı isimleri iş yerlerine yazmak çok çirkin. Düşünüyorum da ne günlere gelmişiz, adamlar kafamızı bırakın ticari levhalarımıza bile girmiş.

Bu isimli iş yerlerini protosto edelim ve alışveriş yapmayalım , en azından tepkimizi gösterelim. Giyim kıyafetimizi batıya uydurduk, ama hiç değilse bunları başımızın üzerine asarak, insanların hafızasına kazmayalım.

Kurum ve kuruluşlarımız buna tepki göstermeli hatta gerekirse tedbir almalılar. Tabi adet ve alışkanlık hayranlığı tüm ülkemizde mevcuttur. Ya Joniler bizim ecdadımızdan dahamı önemli onların isimlerini baş tacı yapıyoruz? Tabı bunları yasaklamak lazım ama insanların hürriyeti var denerek uygulanamayabilir.



En azından bu tür insanlar uyarılmalıdır. Okuduğum haberde Amasya Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sarı yabancı isimler kullanan iş yerlerine açma izni vermeme kararı alarak tepkisini ortaya koymuş. Haberin bir bölümünü sizlerle paylaşayım.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin birçok yerinde yabancı isimler verilen işletmelerin bulunduğunu ancak bundan sonra açılacak yabancı isimli işletmelere ruhsat veremeyeceklerini söyledi.



iş yerlerine yabancı isim koyma sorununun bütün Türkiye’nin sorunu olduğunu dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

“Türk olmaktan onur duyuyorum, şeref duyuyorum, gurur duyuyorum. Burada yaşayıp da işletmelerine yabancı isim koyma modasına kendini kaptıranlara da hayret ediyorum. Yani insan kendinden utanabilir mi, kendini yok sayabilir mi. Ben belediye başkanı olarak diyorum ki, bu şehirde bulunan işletmelerde yabancı isim ve tabelayı kabul etmiyorum. Şu ana kadar olmuş tabelalara sözüm yok ancak bundan sonra Türkçe kelimeden utanan işletmelere yetkilerimiz kullanarak ruhsat vermeyeceğiz.”



Daha önce ruhsat alan yabancı isimli işletmelere de Türkçe isim koymaları konusunda tavsiyelerde bulunacaklarını belirten Sarı, “Kim Türk kimliğinden veya Türkçe kelimeden sıkılıyorsa, Türk milletinin kazancına ve cebine talip olmamalı, parasını almaya hakkı yoktur. Biz Türkçe kelimeden utananlara, kendinden utananlara ruhsat vermiyoruz” diye konuştu.



Sayın Başkanı tebrik ediyorum, darısı diğer illere. Avrupa’da iş yeri açan vatandaşlarımız orada Türkçe isimler kullanırken ülkemizde yabancı isim kullanılması düşündürücüdür.