Sergey Lavrov’dan Ararat Mirzoyan’a tebrik mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ı görevinden dolayı tebrik mesajı gönderdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov’un tebrik mesajını yayımladı.

Tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Ararat Samvel, Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak atandığınız için sizi yürekten tebrik ederim. Ermenistan Parlamento Başkanlık görevinde Ermeni-Rus parlamentolararası verimli ilişkilerin geliştirilmesinde olan katkınızı çok takdir ediyorum.

İki dışişleri bakanlığı arasındaki yakın ve çok yönlü işbirliğini daha da ilerletmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu Ermenistan ve Rusya halklarının çıkarları için büyük bir önem taşıyor.

Moskova ve Yerevan’ın bölgesel sorunların çözümünde etkin işbirliğinin, çok taraflı platformlarda tutumların uyumlaştırılmasının ve Avrasya entegrasyon projelerinin uygulanmasının, ilişkilerimizin müttefik ruhunu ve Ermeni-Rus dostluğunu daha da güçlendireceğine inanıyorum.

Size başarılar, sağlık ve refah diliyorum. Sizi uygun bir zamanda Moskova’ya davet ediyorum.”

ERMENİ HABER AJANSI