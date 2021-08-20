Putin ve Macron Karabağ’ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Afganistan ve Ukrayna’daki mevcut durumun yanısıra Karabağ konusunun da ele alındığı açıklandı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ve Macron’un Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin ortak çalışmaları ele aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Macron’un talebi üzerine Putin, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021’de Dağlık Karabağ’a lişkin üçlü açıklamaların uygulanması hakkında bilgiler sundu.

Kremlin’e göre bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı olduğu, Güney Kafkasya’da ekonomi, ulaşım bağlantılarının açılması ve insani ihtiyaçların sağlanması yönünde adımlar atıldığı ifade edildi.

Agos