Mersin’de kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde, tarihi eser bulmak için iş makinesiyle kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kocapınar Mahallesi’nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler, çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi, tarihi eser bulmak için iş makinesiyle kazı yaparken yakaladı.
Alanda, kazma, kürek, yer altı gözetleme cihazı ve bakır çubuklar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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